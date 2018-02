KV Mechelen huurt Ivoriaan Bagayoko van OH Leuven

De Ivoriaan Mamadou Bagayoko gaat KV Mechelen tot het einde van het seizoen versterken. De 28-jarige polyvalente flankverdediger wordt van OH Leuven uit de Proximus League gehuurd, zo maakten beide clubs woensdag bekend.

Malinwa rekent op de ervaring van Bagayoko om de blessures van Laurens Paulussen en Jules Van Cleemput op te vangen. Door ook nog eens het vertrek van Ivan Tomecak naar Club Brugge zat de de rode lantaarn in de Jupiler Pro League dun in rechtsbacks. “KV Mechelen probeert Mamadou Bagayoko zo snel mogelijk speelgerechtigd te krijgen. Hij trainde vandaag al mee met de groep”, luidt het op de clubwebsite.

Na zijn opleiding bij Africa Sports in zijn thuisland Ivoorkust speelde Bagayoko zeven seizoenen en 158 wedstrijden voor het Sloveense Slovan Bratislava. In de zomer van 2015 verhuisde de Ivoriaan naar Sint-Truiden. Hij speelde in twee seizoenen 52 wedstrijden voor STVV, maar kreeg er geen nieuw contract. OHL viste hem afgelopen zomer op en begon het seizoen onder Dennis van Wijk, die nu KV Mechelen van de degradatie moet behoeden.