Nigeriaanse international Elderson en Braziliaan Xandao tekenen bij Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft woensdag de transfers van de Nigeriaanse international Uwa Elderson Echiejile en de Braziliaan Alexandre Luiz Reame, beter bekend als “Xandao”, afgerond.

De dertigjarige Elderson wordt gehuurd van het Franse AS Monaco en was eerder ook bij Standard aan de slag. De Nigeriaanse linksachter kan knappe adelbrieven voorleggen. Zo speelde hij eerder voor Rennes (2008-2010), Braga (2010-2014) en AS Monaco, dat hem uitleende aan Standard, Sporting Gijon en Sivasspor. Bij Gijon droeg hij de aanvoerdersband terwijl hij Messi, Neymar en Suarez probeerde af te stoppen. Voor de Monegasken zelf kwam hij 54 keer in actie. Bij de Rouches verzamelde hij in de eerste helft van vorig seizoen slechts een handvol basisplaatsen. Elderson is bovendien ook 53-voudig international voor Nigeria en neemt komende zomer deel aan het WK in Rusland. Daar nemen “The Super Eagles” het in groep D op tegen IJsland, Kroatië en Argentinië.

Xandao komt over van de Spaanse tweedeklasser Sporting Gijon en tekende een contract tot medio 2018 in het Jan Breydelstadion. De 29-jarige centrale verdediger verliet Brazilië in 2012 voor het Portugese Sporting. Nadien ging hij in Rusland bij Kuban en Anzhi aan de slag, voor hij in 2017 bij Gijon neerstreek. In de Secunda Division speelde Xandao amper vier duels.