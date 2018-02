OH Leuven huurt Ghanees toptalent van zusterclub Leicester City

OH Leuven heeft woensdag met het Ghanese talent Kamal Sowah nog flink toegeslagen op de transfermarkt. De achttienjarige middenvelder wordt voor anderhalf seizoen gehuurd van zusterclub Leicester City.

Sowah komt via de Ghanese academie van Leicester City bij de Leuvenaars terecht. Bij “The Foxes” tekende hij eerder deze maand een contract tot medio 2022. De Ghanese jeugdinternational komt eerst wat ervaring opdien in de Proximus League en mag zich wellicht opmaken voor wedstrijden in Play-off 2.