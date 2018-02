Reynders overweegt imams op te laten leiden in Algerije en Marokko

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft bij zijn bezoek aan Algerije geopperd dat Belgische imams in Marokko en Algerije opgeleid zouden kunnen worden. Dat deed hij na een ontmoeting met de Algerijnse minister van Religieuze Zaken, Mohamed Aïssa. Reynders zal het idee voorleggen aan de Moslimexecutieve.

Rechtstreekse inmenging van de Marokkaanse of Algerijnse autoriteiten bij het beleid van de islamitische erediensten in België is ondenkbaar, benadrukt Reynders. De minister oppert wel dat Marokko en Algerije, zoals Diyanet dat doet bij de Turkse gemeenschap, meer invloed zouden kunnen uitoefenen op de Belgische moslims. Meer bepaald op moslims van Marokkaanse en Algerijnse origine en in samenwerking met de Belgische instanties.

“We willen de financiering van de islamitische erediensten vanuit de Golfstaten afsnijden. Maar door wat moeten we die vervangen? Marokko en Algerije lijken een vorm van islam uit te dragen die meer verenigbaar is met onze waarden. Het is daarom niet ondenkbaar dat die twee landen bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan de vorming van onze imams”, aldus de minister. Volgens hem kan België ook leren van de manier waarop Algerije radicalisering en terrorisme aanpakt.

De Algerijnse religieminister gaf te kennen dat zijn land bereid is om onze imams te ontvangen. In ons land zal het idee eerst worden voorgelegd aan de Moslimexecutieve.

Bouteflika

Reynders eindigde woensdagavond zijn tweedaagse missie in de hoofdstad Algiers met een ontmoeting met de Algerijnse president, Abdelaziz Bouteflika. Het was lange tijd niet duidelijk of het onderhoud zou kunnen plaatsvinden, aangezien de president kampt met gezondheidsproblemen na een beroerte. Hij maakt nog zelden publieke optredens. Beide landen spraken af om de contacten tussen hun veiligheids- en inlichtingendiensten te versterken.