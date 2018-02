Trein vol Republikeinen crasht tegen vuilniswagen: één dode

De trein was speciaal ingelegd om zowat de helft van alle Republikeinse Congresleden van Washington naar een buitenverblijf in West Virginia te brengen voor hun jaarlijkse retraite. Onder hen ook Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Rond 11.20 uur plaatselijke tijd botste de trein met een vuilniswagen die zich op de sporen bevond. De chauffeur daarvan overleed, liet president Donald Trump weten. Zes anderen moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. Eén van hen – een inzittende van de truck – is in kritieke toestand, terwijl één iemand het ziekenhuis intussen mocht verlaten.

Volgens verschillende Amerikaanse media moest Jason Lewis, vertegenwoordiger voor Minnesota, naar het ziekenhuis gebracht worden met een hersenschudding, maar niemand van de politici of hun familie zou ernstig gewond zijn. Lewis liet later weten dat hij “oké” was, “vergeleken, tragisch genoeg, met de chauffeur van de truck”.

Enkele Republikeinen, onder wie Bill Cassidy en Jeff Flake, vertelden in hun getuigenissen aan de media dat ze zich uit de trein haastten om de eerste zorgen toe te dienen aan een slachtoffer in de truck. Ze zouden de man gereanimeerd hebben tot de hulpdiensten aankwamen.

In een verklaring werd meegedeeld dat de Republikeinse retraite doorgaat zoals gepland, maar dat een gebedsmoment ingelast zal worden voor de slachtoffers.

Onder anderen Paul Ryan liet op Twitter zijn medeleven blijken voor de slachtoffers en nabestaanden.

Today’s incident was a terrible tragedy. We are grateful for the first responders who rushed to the scene and we pray for the victims and their families. May they all be in our thoughts right now.