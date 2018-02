Poolse Senaat maakt de term “Poolse vernietigingskampen” strafbaar

De Poolse Senaat heeft woensdagnacht een omstreden wet goedgekeurd die het gebruik van de term “Poolse vernietigingskampen” strafbaar stelt. Het doel van de wet is om het imago van het land op te poetsen. Maar Israël beschuldigt Warschau ervan dat het “de geschiedenis wil herschrijven en de Holocaust wil ontkennen”.

Ook de Verenigde Staten uitten al hun “ongerustheid” over de gevolgen van de wet over de “Poolse vernietigingskampen”. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken wijst op mogelijke “repercussies”, voor de “strategische belangen en betrekkingen van Polen, ook met de VS en Israël”.

Volgens de verantwoordelijken in Warschau geeft de term “Poolse vernietigingskampen” aan dat Polen in zekere mate verantwoordelijkheid draagt voor de misdaden van de nazi’s op Poolse bodem, in hoofdzaak tegen Joden, tijdens de Duitse bezetting na 1939.

Israëlische verantwoordelijken zijn daarentegen ongerust over een passage in de wet die volgens hen een poging is om te ontkennen dat ook sommige Polen mee hebben geholpen aan de uitroeiing van Joden. Wie daarop zou wijzen, zou daardoor een boete riskeren of zelfs een gevangenisstraf tot drie jaar.

De Poolse president Andrzej Duda moet de wet nu ondertekenen voor die in werking treedt.