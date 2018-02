E17 richting Frankrijk tijdlang versperd na ongeval: tot twee uur aanschuiven

Grobbendonk / Kortrijk - De E17 van Gent naar Frankrijk was donderdagochtend een tijdlang versperd door een ongeval. Het was er tot meer dan twee uur aanschuiven.

Het ongeval gebeurde rond 7 uur. Twee rijstroken moesten worden afgesloten door een gekantelde aanhangwagen. Die hing vast aan een bestelwagen met vier arbeiders erin. Zij konden zelf het voertuig verlaten en liepen lichte verwondingen op.

De linker - en middenrijstrook waren een tijdje versperd ter hoogte van Kortrijk-Oost. Intussen is de rijweg weer vrijgemaakt. De file is aan het krimpen, maar kort na 9 uur was het nog altijd bijna een uur aanschuiven richting Frankrijk, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Bestuurders die van Gent richting Frankrijk moeten, worden aangeraden om nog steeds om te rijden via Brugge.

#E17 Update ongeval Kortrijk-Oost: de linker- en middenrijstrook zijn nu afgesloten. Er staat 1u file vanaf Waregem, volg de omleiding:

#E17 Update ongeval Kortrijk-Oost: de linker- en middenrijstrook zijn nu afgesloten. Er staat 1u file vanaf Waregem, volg de omleiding:

Om 6.30 uur was het ook al een uur aanschuiven op de E313 richting Antwerpen vanaf Herentals-Oost. Er waren twee rijstroken dicht, het verkeer richting Antwerpen moest er over de pechstrook. De weg is intussen vrijgemaakt.