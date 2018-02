Mag uw auto Antwerpen nog binnen? Ontdek het hier

Antwerpen - Slechts vijf procent van de dieselrijders weet of zijn of haar auto vanaf 1 februari nog binnen mag in de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen. Dat blijkt uit een enquête die VAB door de Universiteit Antwerpen liet uitvoeren bij 254 mensen. Nochtans zijn vanaf volgende maand een kwart van alle dieselpersonenwagens en 15 procent van de benzinewagens niet langer welkom in de Antwerpse binnenstad. Wie dat toch doet, krijgt een boete. Lees onze korte handleiding en vermijd een boete van 125 euro.

1. Waarom heeft Antwerpen LEZ ingevoerd?

Antwerpen is de eerste Vlaamse stad die LEZ heeft ingevoerd. Er zit veel roet en fijnstof in de Antwerpse lucht. Dat is slecht voor het milieu en voor de gezondheid. Een groot deel van deze vervuiling komt door de voertuigen in de stad. Door de voertuigen die het meest fijnstof en roet uitstoten niet meer binnen te laten, wordt de luchtkwaliteit gezonder voor iedereen. De stad heeft uitgerekend dat de invoering van LEZ de uitstoot van fijnstof doet dalen met 41% en die van roet met liefst 69%.

2. Waar en wanneer geldt de LEZ?

De hele binnenstad en een deel van Linkeroever zijn lage-emissiezone. De zone wordt aangeduid met een eigen verkeersbord. Op de laatste kruispunten vóór de LEZ zullen vooraankondigingsborden staan. Deze verkeersborden geven de laatste uitwijkmogelijkheden aan voor voertuigen die de zone willen vermijden. Zo rijden ze niet per ongeluk de LEZ binnen.

De LEZ is vanaf 1 februari 2017 in werking getreden, 7 dagen per week, 24 uur per dag voor personenvervoer, goederenvervoer en landbouwtrekkers op wielen. Ze geldt niet voor brommers en motorfietsen. Niet omdat ze minder vervuilend zouden zijn, maar omdat de camera’s hun nummerplaten voorlopig nog niet kunnen herkennen.

3. Voor welke voertuigen geldt de LEZ?

TOT 2020

De meest vervuilende voertuigen mogen de stad niet meer in. Dit zijn oudere diesels en heel oude benzinewagens.

Of een voertuig de LEZ binnen mag, hangt af van zijn euronorm. Die norm - een cijfer van 1 tot 6 - staat in principe op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig (onder de rubriek ‘milieuklasse’). Hoe hoger het cijfer, hoe minder uw voertuig vervuilt. In principe mogen dieselvoertuigen met euronorm 1 en 2 de stad niet in. Diesels met euronorm 3 die geen roetfilter hebben mogen binnen mits een betaling. Wie een diesel heeft die ouder is dan tien jaar, checkt best zijn inschrijvingsbewijs.

Bij benzinewagens zijn de regels iets soepeler omdat ze ook minder vervuilen. Alleen benzinewagens die werden gemaakt voor de euronormen werden ingevoerd, mogen de stad niet in. Dat zijn wagens die meestal ouder zijn dan 20 jaar.

PRAKTISCH: DIT ZIJN DE REGELS TOT 2020

Deze voertuigen mogen altijd gratis binnen als ze een Belgische nummerplaat hebben:

• Benzinevoertuigen en voertuigen op LPG of aardgas met euronorm 1, 2, 3, 4, 5 en 6

• Dieselvoertuigen met euronorm 4, 5 en 6

• Dieselvoertuigen met euronorm 3, met een roetfilter waarvoor een Vlaamse premie werd aangevraagd

• Landbouwvoertuigen met emissienorm fase IIIa, IIIb en IV

• Elektrische voertuigen

• Voertuigen op waterstof

• Plug-in-hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 49 g/km

• Bepaalde specifieke professionele voertuigen: legervoertuigen, voertuigen bestemd voor vervoer van personen met een handicap, prioritaire voertuigen van hulpdiensten, mobiele kranen en uitzonderlijk transport

-> Staat uw wagen in deze lijst? Dan moet u niets doen, u mag automatisch gratis binnen.

Deze voertuigen mogen na registratie gratis binnen:

• Toegelaten voertuigen uit de lijst hierboven met een buitenlandse nummerplaat (niet nodig voor Nederlandse nummerplaten).

• Dieselvoertuigen met euronorm 3 met een roetfilter waarvoor geen Vlaamse premie werd aangevraagd.

• Voertuigen voor vervoer van personen met een handicap die een speciale parkeerkaart hebben én die een aangepaste wagen hebben of recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg.

• Voertuigen voor vervoer van personen met een handicap die uitgerust zijn met een rolstoellift en die niet vallen onder andere toegangsvoorwaarden voor personen met een handicap.

-> U moet uw voertuig registreren, daarna kan u steeds gratis binnen in de LEZ. Registreren kan vanaf begin november 2016 en moet ten laatste 24 uur na het binnenrijden van de LEZ. Bij de verstrenging van de toelatingsvoorwaarden in 2020 en 2025, zal een nieuwe registratie nodig zijn. Uw voertuig registreren kan hier.

Voertuigen die na betaling binnen mogen in de LEZ:

• Dieselvoertuigen met euronorm 3 zonder roetfilter.

• Voertuigen ouder dan 40 jaar (oldtimers).

• Sommige beroepsgebonden dieselvoertuigen met euronorm 2 of 3 zonder roetfilter.

• Alle niet toegelaten voertuigen kunnen maximaal 8 keer per jaar toch de LEZ binnenrijden via een LEZ-dagpas.

-> Betalingen kunnen voor een dag, een week, een maand, drie maanden, zes maanden of een een jaar. De tarieven verschillen voor personenauto’s en vrachtwagens. Er zijn drie soorten tarieven voor een toelating tegen betaling: gewoon, verlaagd en verhoogd. De tarieven gelden voor de periode tot 2020. Vraag uw toelating tegen betaling aan ten laatste 1 dag voor u de LEZ inrijdt. Dat kan hier.

PRAKTISCH: DIT ZIJN DE REGELS VANAF 2020

In 2020 en 2025 verstrengen de normen. Dan moeten voertuigen aan een hogere euronorm voldoen om de LEZ in te mogen.

4. Wat als er toch een niet-toegelaten auto in de LEZ rijdt?

Op de grens van de LEZ staan slimme camera’s. Die zoomen in op elke nummerplaat. De nummerplaat wordt vergeleken met een lijst van toegelaten voertuigen. Wagens die niet op de lijst staan en de stad inrijden, krijgen een boete van 125 euro. De eerste maand, dus vanaf 1 februari tot 1 maart, geldt er een gedoogbeleid en worden er nog geen boetes uitgedeeld.

Vanaf 2018 loopt de boete op voor wie vaker betrapt wordt: van 150 euro voor een eerste overtreding tot 350 euro vanaf de derde overtreding binnen de 12 maanden.

5. Is er een verschil voor mensen die in de LEZ wonen of erbuiten?

Neen. De LEZ geldt voor iedereen die er met een voertuig wil rijden.

6. Kan het plaatsen van een katalysator in een ouder voertuig ervoor zorgen dat het voertuig toch binnen mag?

Neen. Als het voertuig over een te lage euronorm beschikt, zal het aanbrengen van een katalysator geen toegang verschaffen tot de LEZ.

7. Ik wil een andere wagen kopen. Hoe weet ik zeker dat hij de LEZ in mag?

Nieuwe voertuigen hebben in principe euronorm 6. Daar mag u altijd de LEZ mee binnen. Als u een tweedehandswagen koopt, controleer dan zeker de euronorm. Hou er rekening mee dat de normen om de LEZ in te mogen, verstrengen in 2020 en 2025.

Handelaars in tweedehandswagens kunnen aangeven of een wagen al dan niet de LEZ in mag aan de hand van een speciale sticker.

Alle informatie over de lage-emissiezone vindt u hier.