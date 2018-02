Vier doden bij zelfmoordaanslag op vluchtelingenkamp in Nigeria

Bij een zelfmoordaanslag op een vluchtelingenkamp in de stad Maiduguri, in het noordoosten van Nigeria, zijn woensdag vier doden gevallen. Dat zeggen de hupdiensten. Vermoed wordt dat de jihadistische groep Boko Haram achter de aanslag zit.

De dader klom over de omheining van het kamp van Dalori, in de buurt van de stad, rond 20.15 uur plaatselijke tijd. Hij liet een bom ontploffen tussen de vluchtelingen, zei Garba Idris Garga, het hoofd van het agentschap voor de organisatie van noodhulp in Nigeria (NEMA) in het noordoosten van het land.

Er vielen ook 44 gewonden, waarvan sommige in kritieke toestand verkeren.