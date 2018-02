Voorzitter van Amnesty International Turkije toch niet vrijgelaten

Taner Kiliç, de voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International Turkije, is voorlopig nog niet vrijgelaten. Dat meldt Amnesty via Twitter. De openbare aanklager zou in beroep zijn gegaan tegen de beslissing van de rechtbank, die woensdag zijn vrijlating onder voorwaarden had goedgekeurd.

Volgens Amnesty International is daarop een nieuw arrestatiebevel uitgeschreven. Daardoor werd Taner Kiliç woensdagavond niet vrijgelaten, maar van de gevangenis van Izmir naar een politiekantoor gebracht, waar hij donderdagmorgen nog opgesloten zit. Een rechtbank in Izim zal later op de dag opnieuw moeten beslissen of de mensenrechtenactivist in voorlopige vrijheid kan worden gesteld.

Een rechtbank in Istanboel had woensdag de voorlopige vrijlating bevolen van Taner Kiliç, die al sinds juni 2017 in de cel zat. Kiliç wordt ervan beschuldigd lid te zijn van de beweging van predikant Fethullah Gülen, die door het bewind in Ankara wordt aanzien als het brein achter de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016.

Taner Kiliç wordt onder meer verdacht van het gebruik van de versleutelde boodschappendienst ByLock, volgens Ankara het geliefkoosde communicatiekanaal van de putchisten. Kiliç heeft altijd ontkend de app te hebben gedownload. Amnesty International zegt dat het meerdere expertises aan het gerecht heeft geleverd die bewijzen dat er geen enkel spoor van ByLock op zijn smartphone staat.