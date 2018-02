Analyse na dolle transferperiode in België: héél veel vragen bij Anderlecht en Mechelen, Club geslaagd

Anderlecht zocht een centrale verdediger en een spits. Er kwamen twee linkerflankspelers bij. Het is maar één illustratie van hoe deze wintertransferperiode meer lijkt op een vogelpik dan op weloverwogen beleid. Sommige clubs - Anderlecht, KV Mechelen,… - kunnen best hun scoutingsafdeling afschaffen en al hun eieren in het mandje van de makelaars leggen. Gelukkig zijn er uitzonderingen, zoals Club Brugge, Zulte Waregem en Charleroi.

Een lijdensweg was het voor Herman Van Holsbeeck, de Anderlecht-manager die in een machtsvacuüm en zonder geld in deze wintermercato het matige seizoen moest redden. Hij is niet in zijn missie geslaagd ...