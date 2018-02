Voormalige NBA-speler en Idool-zangeres sterven in auto-ongeluk

Voormalig NBA-speler Rasual Butler en zijn echtgenote, zangeres Leah LaBelle, zijn woensdagochtend overleden in een auto-ongeluk in Los Angeles.

De 38-jarige Rasual Butler, die tussen 2002 en 2016 in de NBA actief was, verloor rond 2.30 uur de controle over zijn Range Rover en raakte drie parkeermeters en een muur in Studio City, een buitenwijk van Los Angeles. Volgens de politie reed Butler minstens het dubbel van de toegestane 55 kilometer per uur.

Butler kwam in zijn carrière uit voor achtereenvolgens Miami Heat, New Orleans Hornets, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Washington Wizards en San Antonio Spurs. Hij speelde in totaal 809 wedstrijden, met een gemiddelde van 7,5 punten, 2,4 rebounds en 0,8 assists. Hij stond vooral bekend voor zijn driepunters.

Ook zijn vrouw Leah LaBelle overleefde de klap niet. De 31-jarige R&B-zangeres was in de VS bekend door haar deelname aan ‘American Idol’ in 2004. Zeven jaar later tekende ze een deal met enkele producers, onder wie Pharrell Williams, en bracht ze een vijftal singles uit.

De voormalige NBA-ster laat een dochter na uit een vorige relatie. Met LaBelle had hij geen kinderen.