Jaar rijverbod voor “verstrooide” vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na dodelijk ongeval

Bree / Peer - Een 21-jarige vrouw uit Peer is door de politierechtbank in Genk veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel, behalve voor de uitgezeten hechtenis, en twaalf maanden rijverbod voor een dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Bree. Daarbij kwam begin 2017 de 91-jarige Mia Vermeulen om het leven.

De vrouw was op 2 januari 2017 met de wagen van haar vader van het werk op weg naar huis, toen ze op de Meeuwerkiezel de bejaarde vrouw, die een fluorescerend hesje droeg, aanreed. De oude vrouw en haar rollator werden weg gekatapulteerd. Ze stierf ter plekke. De automobiliste belde haar moeder en vriend om te zeggen dat ze een ree had aangereden, en reed dan met een verbrijzelde voorruit naar haar ouderlijke huis.

C.S. werd een paar uur na het dramatische ongeval bij haar ouders thuis opgepakt. Brokstukken van de Opel van haar vader en een getuige die haar nummerplaat deels kon opschrijven, hebben haar woonplaats verraden.

De beschadigde wagen stond voor de deur. Ontkennen aan de politie had geen zin. “Dat heeft mijn cliënte ook niet ­gedaan”, verklaarde haar advocaat Bart Vosters vorig jaar. “De enige reden waarom ze is weggereden na het ongeval is omdat ze in paniek was. Mijn cliënte verklaart dat ze die dame niet had opgemerkt. Plots hoorde ze de zware klap. De enige uitleg die ze kan bedenken, is dat ze op het moment van het ongeval verstrooid was. Nadien is ze in paniek doorgereden naar huis.”

De bejaarde vrouw maakte gebruik van een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers om de rijweg te dwarsen. De maximumsnelheid bedraagt daar 70 kilometer per uur. De automobiliste had een iets hogere snelheid.

Volgens de politierechter had de jongedame haar snelheid niet aangepast bij het naderen van de oversteekplaats, die perfect zichtbaar was en waar Mia Vermeulen een voorzienbare hindernis was. “Beklaagde kon het manoeuvre van het slachtoffer vanop zeer grote afstand zien. Ze had dubbel voorzichtig moeten zijn. Haar snelheid lag hoger dan toegelaten, waardoor ze niet kon stoppen voor een zichtbare hindernis. Het leek alsof ze blind reed”, zo schreef de politierechter in zijn vonnis.

Sensibilisatiecursus

De politierechtbank gaf de vrouw ook een boete van 8.000 euro, waarvan 6.000 met uitstel. Aan dat uitstel zijn voorwaarden gekoppeld: de jongedame moet bij het VIAS een sensibilisatiecursus verkeersveiligheid volgen, en ze mag pas weer met een auto rijden nadat ze geslaagd is voor een theoretisch en praktisch rijexamen en na een medisch en psychologisch onderzoek.

Aan de dochter van het slachtoffer moet ze een schadevergoeding van 7.080 euro betalen. De gerechtskosten bedragen 3.815 euro.