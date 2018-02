AA Gent verhuurt Noël Soumah (aan Westerlo) en Lior Inbrum

AA Gent laat verdediger Noël Soumah het seizoen afmaken bij KVC Westerlo, de rode lantaarn in de Proximus League. De Buffalo’s maakten woensdag ook bekend dat Lior Inbrum de rest van het seizoen uitgeleend wordt aan zijn ex-club Ashdod uit Israël.

De 23-jarige Soumah maakte in 2016 een opmerkelijke overstap. De Senegalese verdediger verliet White Star, dat wel kampioen werd maar geen proflicentie kreeg, en tekende bij AA Gent. Veel plezier beleefde Soumah nog niet aan die knappe transfer, want hij kwam nog niet aan spelen toe bij de Buffalo’s. De verdediger kampte met een hartafwijking. Bij Westerlo mag hij zich opnieuw in de kijker spelen. Na de komst van Lukas Van Eenoo (Kortrijk) en Stephen Buyl (Cercle Brugge) is Soumah de derde inkomende wintertransfer in ‘t Kuipje.

De 22-jarige Inbrum keert tijdelijk terug naar Ashdod, waar hij zijn eerste profcontract tekende. Afgelopen zomer streek hij neer in de Ghelamco Arena, maar werd hij op de slotspeeldag uitgeleend aan het Russische Maribor. Ook daar kwam de Israëlische vleugelaanvaller amper aan spelen toe.

Eerder raakte al bekend dat Louis Verstraete het seizoen volmaakt bij Waasland-Beveren.