Broertjes Ayew spelen opnieuw samen na transfer van André naar Swansea

West Ham United heeft woensdagavond haar Ghanese aanvaller André Ayew laten terugkeren naar Swansea City. Daar komt André zijn broertje Jordan Ayew opnieuw tegen. Het duo speelde eerder ook al samen bij Olympique Marseille.

De 28-jarige André verliet Swansea in de zomer van 2016 voor 24 miljoen euro voor West Ham, maar keert nu achttien maanden later opnieuw terug. Deze keer zou de transfersom twintig miljoen euro bedragen, een transferrecord voor de Swans. Ayew tekende in Wales een contract tot medio 2021.

De zoon van Abedi Pelé, een voetballegende in Ghana, speelde eerder - net als zijn vader - voor Olympique Marseille. In Frankrijk, waar hij opgroeide, verdedigde hij ook de kleuren van Lorient en Arles-Avignon. Als 76-voudig Ghanees international was hij aanwezig op de WK’s van 2010 en 2014.

# Belga context ## Related picture(s) [Premier League - FBL - ENG - PR - WEST HAM...]

[Premier League - FBL - ENG - PR - WEST HAM...]

## Related link(s) [Premier League - Lien vers le site de Swansea]

[Premier League - link naar de website van ...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)