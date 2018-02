Premier League-clubs breken weer alle transferrecords (maar ook in Spanje werd heel wat geld uitgegeven)

De wintertransfermarkt zit er officieel op in de belangrijkste voetbalcompetities en dus is het de moeite waard om te bekijken waar men de meeste euro’s uitgaf. En welke clubs hun portefeuille bovenhaalden in januari.

Het is normaal gezien niet zo verrassend dat de Premier League op nummer één staat als het aankomt op transferuitgaven. Dat is deze keer echter wel het geval. De Engelse eersteklassers gaven 492 miljoen euro uit aan inkomende transfers, een absoluut record. Het vorige werd gezet in 2011, toen er 257 miljoen werd gespendeerd. Bijna de helft minder dus. Vorig jaar werd er 246 miljoen uitgegeven, toen de Chinese Super League de dans leidde.

Opvallend is ook dat Premier League-clubs 171 miljoen uitgaven op de laatste dag van de wintermercato. Opnieuw een record. In totaal werd dit seizoen 2,17 miljard uitgeven aan transfers. Wederom: dat is een record want dat van vorig seizoen en bedroeg 1,6 miljard. Er werd ook wel een, jawel, recordsom van 389 miljoen verdient door Engelse eersteklassers.

Ook de Spaanse clubs gingen stevig door deze winter. Ze gaven in totaal 276,7 miljoen uit aan nieuwe spelers. Dan komt de Bundesliga, voor de Chinese eersteklasse en de Ligue 1. De Jupiler Pro League haalt de top tien net niet. De Belgische eersteklassers gaven deze winter 18,25 miljoen uit. Ze verdienden echter 34,05 miljoen. Goed voor een nettowinst van 15,8 miljoen. De Serie A is in die laatste categorie Europees gezien de beste met een nettowinst van 49,91 miljoen.

Transferbalans per competitie (inkomsten - uitgaven = saldo in miljoen euro):

1. Premier League: €389m - €492m = -€103m

2. La Liga: €163,58m - €276,7m= -€113,12m

3. Bundesliga: €112m - €72,9m= €39,1m

4. Chinese Super League: €5,65m - €60,75m= -€55,10m

5. Ligue 1: €72,45m - €56,8m= €15,65

6. Argentijnse Primera Division: €35,38m - €44,87m = -€9,49m

7. Major League Soccer: €7,17m - €28,46m = -€21,3m

8. Engelse Championship: €24,59m - €27,78m = -€3,19m

9. Serie A: €78m - €28,09m = €49,91m

10. Braziliaanse Serie A: €74,6m - €23,93m = €50,67m

11. Jupiler Pro League: €34,05m - €18,25m = €15,8m

Barcelona is de primus

Als we de uitgaven per club gaan bekijken, is er één duidelijke winnaar: FC Barcelona. De Blaugrana gaven deze winter 131,8 miljoen uit aan nieuwe spelers. Daarvan ging natuurlijk 120 miljoen naar Philippe Coutinho. De andere was Yerri Mina. Qua inkomsten was het met 6,5 miljoen beperkt gesteld in Catalonië. Liverpool, de ex-club van Coutinho, gaf driekwart van diens bedrag uit aan Virgil van Dijk en strandt op plek twee met 78,8 miljoen. Manchester City is derder met 71,5 miljoen.

Nog drie andere clubs spendeerden meer dan meer dan 50 miljoen: Atlético Madrid met 66 miljoen, Arsenal met 63,85 miljoen en Chelsea met 53,9 miljoen. De top tien wordt rondgemaakt door Everton (44,5 miljoen), Sinobo Guoan (40 miljoen), Athletic Bilbao (32 miljoen) en Tottenham (28,4 miljoen). Club Brugge is de eerste Belgische club op plek 47 met een transferuitgave van 5,4 miljoen.

