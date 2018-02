2,1 procent van de bestuurders blaast positief tijdens BOB-wintercampagne: “Een laagterecord”

Van de 438.800 bestuurders die de politie tijdens de voorbije BOB-campagne liet blazen, hadden er 9.219 een of meerdere glazen te veel op. Dat komt overeen met 2,1 procent. “Het laagste percentage sinds de start van de BOB-campagnes”, zo melden het verkeersinstituut Vias en de politie.

Een jaar geleden blies 2,3 procent positief. Het slechtste resultaat was er in de winter 2003-2004, toen 9,9 procent van de gecontroleerde bestuurders te veel alcohol in het bloed had. Enige minpuntje van de voorbije campagne is het aantal positieve tests tijdens weeknachten: bijna 6 procent.

“Tijdens de afgelopen campagne werd de nadruk op mobiele controles gelegd en werden de tijdstippen beter afgestemd op de risicomomenten. De bedoeling was om onder andere rekening te houden met de meldingen van alcoholcontroles op sociale media. Die sturen bestuurders alternatieve wegen op met een nog groter risico voor ongevallen”, aldus de politie in haar persmededeling.

“De federale en lokale politie zijn vastberaden ook de volgende jaren volop de BOB-campagne verder te steunen”, heet het voorts. “Het rijden onder invloed blijft een groot gevaar op onze wegen. In 2016 telden we nog 4.300 verkeersongevallen waarbij minstens één bestuurder onder invloed van alcohol was. Dat betekent dat een op de acht ongevallen met lichamelijk letsel aan alcohol te wijten was.”

Bianca Debaets. Foto: Photo News

Brussels Gewest

Tijdens de afgelopen BOB-wintercampagne in het Brussels Gewest heeft slechts 1,9 procent van de bestuurders positief getest. Dat is een duidelijke daling ten opzichte van 2017, toen 2,8 procent positief blies. De cijfers stemmen de Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) optimistisch.

In totaal werden deze winter 30.697 controles uitgevoerd in het Brussels Gewest, waarvan er slechts 583 positief waren. Van deze bestuurders moesten er 152 hun rijbewijs inleveren. Het percentage positieve gevallen (1,9 procent) ligt onder het nationale gemiddelde van 2,1 procent. “Drinken en autorijden gaan niet samen. Het stemt me optimistisch dat die boodschap steeds meer lijkt door te dringen bij de Brusselse chauffeurs”, zegt Debaets. “Het is volgens mij van essentieel belang dat de BOB-boodschap niet beperkt blijft tot de wintermaanden.”

Tijdens de wintercampagne vond 52 procent van de controles plaats op weekdagen en 48 procent in het weekend. De controles tijdens de weekendnachten blijven de meeste positieve controles opleveren. “In Brussel wordt er meer tijdens de weekends gecontroleerd en dit zal zo blijven in de volgende campagnes. Het gebruik van zogenoemde pretests, waarbij snel kan worden nagegaan of een bestuurder gedronken heeft, laat ons toe betere controles uit te voeren. Daarom stel ik middelen ter beschikking van de Brusselse politiezones om meer en beter te kunnen controleren”, aldus nog de staatssecretaris.