Kinepolis gaat nieuwe bioscopen openen in Canada

Filmzaalexploitant Kinepolis schakelt hoger in Canada. Na de afronding in december van de overname van Landmark Cinemas Canada, neemt het bedrijf nu twee nieuw te openen bioscopen over. Dat meldt Kinepolis donderdag.

Het overgenomen Landmark Cinemas Canada bereikte een overeenkomst voor de overname van een bioscoop in aanbouw in Saskatoon (Saskatchewan). De opening van het complex met zeven zalen is voorzien in juni.

Bijkomend is er een partnerschap met twee Canadese vastgoedondernemingen voor de opening van een nieuwe bioscoop met vijf zalen in Calgary (Alberta). Die moet in de lente van 2019 de deuren openen.

Landmark Cinemas Canada telt momenteel 43 bioscoopcomplexen. Het is de tweede speler van het land, zegt Kinepolis. De Belgische bioscooproep had er 84,2 miljoen euro voor over.

Kinepolis is actief in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland, Polen en Canada.