STVV gaat meteen ook samenwerken met nog een tweede Japanse tweedeklasser

Een dag na de bekendmaking van de samenwerking tussen STVV en Fagiano Okayama voegen de Truienaars met Oita Trinita nog een tweede Japanse tweedeklasser toe aan hun nieuwe netwerk.

“Na het partnership met Fagiano Okayama start STVV ook een partnership met de Japanse tweedeklasser Oita Trinita”, legden de Truienaars uit op hun website. “Deze club is één van de ex-clubs van STVV’s nieuwe CEO Takayuki Tateishi. Tateishi beëindigde zijn carrière bij de club en startte er zijn carrière als coach.”

“Het partnership zal hetzelfde verlopen als dat met Fagiano Okayama”, vervolgt STVV. “Het doel is het verder ontwikkelen en uitwisselen van kennis rond HR over spelers en de technische en commerciële staf, het uitwisselen van sportieve en commerciële kennis en het ontwikkelen van een scoutingsnetwerk in Europa en Azië.”

Net als Okayama speelt Oita Trinita in de tweede J-League. De nieuwe competitie start er op 25 februari. Vorig seizoen werd Oita Trinita negende. In het voorjaar van 2001 sloot Lorenzo Staelens zijn spelerscarrière af bij Oita.