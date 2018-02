Google bouwt nieuw datacentrum in ons land en dat levert 1.200 jobs op

De Amerikaanse technologiereus Google zal een derde datacentrum neerpoten op zijn site in het Henegouwse Saint-Ghislain, een investering van ongeveer 250 miljoen euro. De bouw zal leiden tot de creatie van 1.200 banen. Dat kondigde Google donderdag aan, in aanwezigheid van premier Charles Michel (MR) en minister Alexander De Croo (Open VLD).

De bouw van het bijkomende datacentrum op de site is al gestart. Naar verwachting zullen de werkzaamheden duren tot midden 2019. In het datacentrum in Saint-Ghislain wordt een heel palet aan diensten van Google verwerkt, zoals zoekopdrachten en filmpjes op het platform YouTube.

Premier Michel noemde de aankondiging een “belangrijk moment”. “Ik stel een ambitie vast om te groeien en te ontwikkelen”, aldus de premier. Volgens hem is de regering ervan overtuigd dat de digitale evolutie kansen biedt voor meer werkgelegenheid. “De obsessie van de regering is de creatie van jobs.” De premier merkte daarnaast ook op dat het de rol van de autoriteiten is om een zeker en veilig internet te garanderen.

“Deze site is heel belangrijk, want de online wereld wordt steeds belangrijker voor ons leven”, zei minister De Croo. Die online wereld heeft ook een “offline zijde”, aldus de minister. Hij bedoelt daarmee de infrastructuur die dat online gebeuren mogelijk maakt. “Dit toont opnieuw aan dat België weinig concurrentie heeft in Europa op vlak van digitale infrastructuur.”

Naast de aankondiging van de nieuwe investering, onthulde de technologiereus ook een nieuw zonnepanelenveld op het terrein naast het datacenter. Dat zonnepanelenveld is al operationeel en is het op één na grootste in Wallonië. Met dat zonnepanelenveld is een investering gemoeid van 3 miljoen euro. Het produceert jaarlijks 2,9 Gigawattuur aan energie voor gebruik in het Belgische datacenter.

Het datacenter in Saint-Ghislain nabij Bergen was het eerste dat Google buiten de Verenigde Staten heeft gebouwd. De bouw ervan startte in 2007 en in 2010 was het center volledig operationeel. Op de site werken momenteel ongeveer 350 mensen. Met de bouw van het derde datacentrum en het zonnepanelenveld, bedraagt de totale investering van Google in zijn Henegouwse site 1 miljard euro.

In Europa telt de technologiereus intussen ook datacentra in Nederland, Ierland en Finland.