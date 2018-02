De 25 nieuwkomers van Antwerp en hun impact: “Een volledig nieuwe ploeg, maar dat was nodig ook”

Antwerp haalde dit seizoen al 25 nieuwe spelers naar de Bosuil. Zeventien in de zomer en nu opnieuw acht. Maar er kunnen per wedstrijd maximaal 14 spelers in actie komen.

“25 spelers, dat is een volledig nieuwe ploeg. Dat was ook nodig. Het is een proces van verandering waar deze club door moest”, zegt trainer Laselo Bölöni. “Met alle respect voor wat deze club gepresteerd heeft: het verschil tussen vroeger en nu is groot. Zeker als je iets wil bereiken. Boek je geen progressie meer, dan stopt het. Ook wat de ambities betreft. Je bent verplicht om vooruit te gaan.”

Dat niet alle transfers een succes zullen worden, beseft ook Böllöni. Zo maakten Luka Stojanovic en Zotsara Randriambololona intussen al de andere beweging. “Als je zo veel nieuwe spelers haalt, dan weet je dat je niet bij iedereen een goede keuze zal maken. Aan de andere kant moet je dan ook wel een analyse maken van hoeveel je hebt betaald voor al die nieuwe spelers. Op dat vlak zijn we heel voorzichtig geweest. Soms kost het zelfs meer om een speler te laten gaan. Het vertrek van Camus kostte ons meer dan de komst van vier, vijf nieuwe spelers.”

Van de 25 zijn er slechts acht die meer dan 50% van het aantal speelminuten – geteld per speler vanaf het moment dat hij speelgerechtigd was – komt.

Sinan Bolat (Porto) – 100%

Matheus Borges (FC Londrina) – 100%

Ritchie De Laet (Aston Villa, wintertransfer) – 100%

Dylan Batubinsika (Paris Saint-Germain) – 84,01%

Sambou Yatabaré (Werder Bremen) – 69,65%

Jonathan Pitroipa (vrij, wintertransfer) – 62,22%

Jelle Van Damme (LA Galaxy) – 52,61%

Aurélio Buta (Benfica) – 50,40%

Ivo Rodrigues (Porto) – 46,62%

Moustapha Sall (Al-Arabi) – 40,64%

Joaquin Ardaiz – (El Tanque Sisley) – 40,37%

Dino Arslanagic (Moeskroen) – 38,46%

Reda Jaadi (KV Mechelen) – 32,44%

Obbi Oulare (Watford) – 25,94%

Nader Ghandri (Club Africain) – 12,75%

Romain Habran (Paris Saint-Germain, wintertransfer) – 8,15%

Zotsara Randriambololona (Virton) – 7,60%

Kafoumba Touré (Al-Qadsiya) – 3,44%

Egor Nazaryna (FC Dnipro, wintertransfer) – 0,95%

Roberto Nuñez (Atlético Madrid) – 0,03%

Luka Stojanovic – (Apollon Nicosia, maar al teruggekeerd) – 0,01%

Laurent Mendy (vrij, wintertransfer) – 0%

Jens Teunckens (Club Brugge, wintertransfer) – 0%

Tino-Sven Susic (Genk) – nog geen wedstrijd kunnen spelen

Sebastien Siani (KV Oostende) – nog geen wedstrijd kunnen spelen