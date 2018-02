Uitzonderlijk weinig zon in januari

We kregen in België de zon maar 26 uur en 59 minuten te zien in januari. Dat is maar half zo veel als in een normale maand januari, zo blijkt donderdag uit gegevens van het KMI.

In een gemiddelde maand januari schijnt de zon meer dan 58 uur. Maar een nieuw record werd er de voorbije maand niet gevestigd, want in januari 1902, 1915 en 1935 scheen de zon nog minder, zegt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. Toen konden de Belgen telkens maar 26 uur en 4 minuten genieten van zonneschijn.

De gemiddelde temperatuur (6 graden) was opvallend hoger dan normaal (3,3 graden), net als het aantal onweersdagen (zeven, tegen 3,1 normaal). Er viel 80,8 mm neerslag, een normale hoeveelheid.