Eén seconde later ging de trekker over en was hij dood: het tragische verhaal achter een van de bekendste oorlogsbeelden ooit

Precies 50 jaar geleden stond Eddie Adams bij toeval op het juiste tijdstip op de juiste plek om de executie van een Noord-Vietnamese soldaat op beeld vast te leggen. Nooit had hij kunnen raden dat hij in een fractie van een seconde een foto zou maken die de kijk op de Vietnamoorlog voorgoed zou beïnvloeden. Het bracht de fotojournalist veel roem, maar minstens even veel verdriet.

Het pistool deinst terug in het hand van de soldaat door de kracht van het schot, het gezicht van de Noord-Vietnamese soldaat vertrekt van de inslag en de pijn. Dat van de dichte omstaanders door de schok. We schrijven 1 februari 1968. Fotojournalist Eddie Adams werkt voor Associated Press (AP) en brengt verslag uit van de oorlog in Vietnam. Vandaag, precies een halve eeuw later, is het gruwelijke beeld dat hij toen maakte nog steeds iconisch.

De verrassingsaanval

Net toen iedereen dacht dat Amerika aan de winnende hand was tijdens de Vietnamoorlog, behaalde de Noord-Vietnamese Vietcong een morele overwinning door een grootse aanval in te zetten. Die kwam er op Tet, een nationale feestdag die normaal gezien wapenstilstand bood. Tienduizenden rebellen verrasten vriend en vijand door kazernes, politiebureaus, overheidsgebouwen en militaire posten aan te vallen.

Archiefbeeld van het Tet-offensief. Foto: AP

De chaos was compleet. Het werd uiteindelijk de start van een meedogenloze strijd die vooral in Zuid-Vietnamese steden en dorpen gevoerd werd, maar ook in de hoofdstad Saigon. En het was net daar dat Adams, samen met een cameraman van nieuwszender NBC, verslag uitbracht.

De juiste seconde

Adams liep door de straten van Saigon toen hij enkele Zuid-Vietnamese soldaten een gevangene uit een gebouw zag halen. De man, genaamd Nguyen Van Lem, was enkele uren eerder gearresteerd bij een massagraf waar meer dan 30 onschuldige burgers het leven hadden gelaten. Hij werd ervan verdacht een van de Vietcong-leiders te zijn die opdracht had gegeven de Zuid-Vietnamezen uit te moorden.

Nguyen Van Lem wordt naar de politiechef gebracht. Foto: AP

Terwijl de soldaten hem richting de jeep van de Zuid-Vietnamese generaal Nguyen Ngoc Loan marcheerden, volgde Adams in hun kielzog om foto’s te trekken. Zijn sluiter stond geen moment stil. Plots hief de politiechef zijn wapen en richtte het op het hoofd van de geboeide Van Lem, om de man te ondervragen, dacht de fotograaf die zijn camera opnieuw op het duo richtte. “Ik dacht dat hij de man ging bedreigen,” herinnert Adams zich.

Maar niets bleek minder waar. In een fractie van een seconde vuurde Ngoc Loan. In datzelfde micromoment schoot de fotograaf het kiekje dat niet veel later iconisch werd. “Als je twijfelt of als je je plichten niet vervult, zullen je mannen je niet volgen,” zei de politiechef nog, voor hij ogenschijnlijk achteloos wegwandelde.

De kritiek

Toen de foto binnenliep op het hoofdkwartier van Associated Press in New York, laaiden de discussies hoog op. “Er werd getwijfeld of we het beeld al dan niet moesten publiceren,” legde Adams later uit. “Het zette onze bondgenoten immers in een slecht daglicht.” Uiteindelijk werd besloten het beeld vrij te geven en niet veel later haalde de executie wereldwijd de voorpagina. Het werk kreeg de toepasselijke naam ‘Saigon Execution’.

Zoals verwacht had ‘Saigon Execution’ een grote impact op de publieke opinie. Vooral in de Verenigde Staten waren de kritieken hard. Het thuisfront zag namelijk voor het eerst een beeld dat iets anders toonde dan verwacht. Waren de Amerikanen wel degelijk aan de winnende hand? Had de Vietnamoorlog wel zin? Twijfels en vragen overheersten.

Ook vandaag is het beeld nog iconisch. Foto: AFP

De waarheid

Eddie Adams kreeg later de Pulitzer Price toegekend, een prestigieuze Amerikaanse literatuurprijs, en het gerenommeerde tijdschrift Time riep het beeld uit tot een van de 100 meest invloedrijke foto’s uit de volledige geschiedenis. Maar daar was hij niet altijd even blij mee. ‘Saigon Execution’ leidde een eigen leven, en dat ging gepaard met onwaarheden.

Adams vond dat Nguyen Ngoc Loan, de man die het dodelijke schot loste, ten onrechte aan de schandpaal genageld werd. En dat gevoel bleef hem een leven lang achtervolgen. “De foto’s vertellen niet het hele verhaal”, zei hij daarover later. “Ze zeggen niets over het waarom van de feiten. Het publiek zag niet wat er zich net buiten het frame van de foto had voorgedaan.” Enkele uren eerder zou de rechterhand van de politiechef en diens familie namelijk zijn uitgemoord, door de Vietcong. “Ik zeg niet dat wat Loan deed volledig correct was, maar hij was wel in een oorlog verwikkeld. En hij moest het opnemen tegen erg slechte mensen.”

Eddie Adams bleef al die tijd contact houden met de politiechef, de twee werden zelfs vrienden. Loan trachtte aan het einde van de oorlog te verhuizen naar Amerika. Een eerste poging werd, onder meer door de impact van de foto, afgewezen. Toen Adams gevraagd werd tegen Loan te getuigen, besloot de fotograaf om vóór de generaal te getuigen. De man kon zich alsnog vestigen in het Amerikaanse Virginia, waar hij uiteindelijk een Vietnamees restaurant opstartte.

Hal Buell, de fotobewerker van Adams bij AP, zegt dat ‘Saigon Execution’ ook vandaag nog de gemoederen beweegt. “Het beeld vat de oorlog samen en heeft ons geleerd wat een foto kan teweegbrengen.”