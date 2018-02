36 relschoppers opgepakt na rellen in Brussel, één persoon twee keer opgepakt

Brussel - Na de verschillende rellen in Brussel in de loop van de maand november 2017, heeft de politie 36 relschoppers opgepakt. Eén persoon werd tweemaal opgepakt, wat het aantal gerechtelijke arrestaties op 37 brengt. Dat meldt Michel Goovaerts, korpschef van de Brusselse lokale politie. Een 20-tal personen werd ook al geïdentificeerd, maar werd nog niet opgepakt of verhoord. 35 verdachten konden nog niet worden geïdentificeerd.

Brussel werd in november driemaal opgeschrikt door hevige rellen. Op 11 november kwam het aan de Beurs tot rellen na de voetbalwedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust, op 15 november liep het bezoek van de Franse “influencer” en social media-ster Vargasss92 zwaar uit de hand, en op 25 november ontaardde een betoging tegen de slavernij in Libië in rellen op de Louizalaan.

“Na de rellen van 11 november werd meteen een taskforce opgericht, die op zijn hoogtepunt een 30-tal speurders telde”, zegt commissaris Goovaerts. “Die heeft onder meer 600 gigabyte aan beeldmateriaal geanalyseerd; 266 mensen hebben de politie gecontacteerd met tips of steunbetuigingen.”

Voor de rellen van 11 november werden 12 meerderjarigen en 6 minderjarigen opgepakt, voor de rellen van 15 november werden 11 minderjarigen en 1 meerderjarige opgepakt en voor de rellen van 25 november 4 meerderjarigen en 3 minderjarigen.

Voor vier meerderjarigen werd een gerechtelijk onderzoek geopend, terwijl voor 10 anderen een snelrechtprocedure werd gebruikt om hen voor de correctionele rechtbank te dagvaarden. Zestien minderjarigen zijn ter beschikking gesteld van de jeugdrechter, van wie ongeveer een derde in een gesloten jeugdinstelling werden geplaatst.