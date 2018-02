Waarom Dries Mertens verleidelijk aanbod uit China toch weigerde: “Ik zou zelfs in de goal gaan staan om de titel te winnen”

De Rode Duivel is nog steeds gelukkig in Napoli. Mertens staat met de Napolitanen op kop in de Serie A, zij het nauw achterna gezeten door recordkampioen Juventus. Napoli wacht al sinds 1990 op een nieuwe landstitel. Aan de Napolitaanse krant Il Mattino vertelt Mertens dat hij gelukkiger is dan ooit bij de club en alles over heeft voor de titel.

De populaire Rode Duivel is weer in topvorm de laatste weken. In november en december leek hij even een dipje te hebben, hij stond 9 matchen op rij droog in de Serie A. Maar Mertens is nu weer helemaal terug en hij bezorgde zijn ploeg de voorbije twee competitiematchen de overwinning met drie goals. Ondertussen was alweer goed voor dertien doelpunten in de Serie A. Vorig seizoen scoorde hij maar liefst 28 competitiegoals, dus hij heeft nog wat werk om dat te evenaren.

Er was vorig jaar even sprake dat de kleine aanvaller naar de Chinese Super League zou vertrekken, maar Mertens bleef in Zuid-Italië. “Ik kreeg toen aanbiedingen uit China ja, maar dit jaar belde nog niemand me. De verleiding was er zeker, dat is maar normaal en menselijk denk ik. Maar ik wilde blijven bij Napels en dat wil ik nog steeds. Ik amuseer me op het veld en ben gelukkiger dan ooit tevoren. Momenteel voel ik me als een kind in een speelgoedwinkel en het lijkt dat al mijn wensen uitkomen”

Over zijn titelambities is de Rode Duivel duidelijk. “Om de Scudetto te winnen zou ik desnoods in doel gaan staan of als flankverdediger depanneren, indien de coach het mij zou vragen. Al denk ik niet dat Pepe Reina daar tevreden mee zou zijn”

“Europa League bijkomstig? Nonsens!”

Het was geen al te beste wintermercato voor Napoli. Het aasde onder meer op Davy Klaassen (Everton), de Italiaanse international Simone Verdi (Bologna) en Matteo Politano (Sassuolo), maar de transfers sprongen uiteindelijk af. Vooral winger Simone Verdi was een domper voor de Napolitanen. “Hij maakte een persoonlijke keuze en dat accepteren we. Ik ben zeker dat hij een grote toekomst voor zich heeft en misschien vervoegt hij ons wel in de zomer”, aldus Mertens.

De 30-jarige Leuvenaar baalt ook nog steeds van de uitschakeling in de Champions Leaugue, maar blijft wel ambitieus voor de Europa League. “We hadden wat pech ook. De eerste match in Shakhtar heeft ons de das omgedaan. We kregen toen verschillende kansen om de 2-2 te maken en als we die match niet hadden verloren, waren we zeker doorgegaan. Het is nonsens dat de Europa League bijkomstig is nu. We willen zeker doorgaan, maar RB Leipzig is een sterke tegenstander.”