SP.A wil hoogste pensioenen bevriezen “tot minimumpensioen 1.500 euro netto bedraagt”

1.500 euro pensioen voor al wie voldoende lang heeft gewerkt, dat was het voorstel dat John Crombez onlangs lanceerde op de nieuwjaarsreceptie van SP.A. Vandaag zegt hij ook hoe hij dat voornemen (deels) wil betalen: door de stijging van de hoogste pensioenen te bevriezen. Dat moet zowat 780 miljoen per jaar opbrengen. “De pensioenkloof moet elk jaar kleiner worden”, aldus Crombez in Het Laatste Nieuws.