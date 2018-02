Man United-coryfee hard voor Lukaku: “Het contrast met Kane is zo duidelijk”

Tottenham overklaste gisteren Manchester United in eigen huis. Het won met 2-0, Christian Eriksen scoorde al na tien seconden. Het was ook een duel tussen topspitsen Romelu Lukaku en Harry Kane. Lukaku kon in de tweede helft bijna scoren na een mooie actie, maar Lloris redde zijn schot, de rest van de match had de Rode Duivel het weliswaar moeilijk. Harry Kane kwam ook niet tot scoren maar woog wel de hele match op de verdediging. United-icoon Rio Ferdinand en voormalig Tottenham-manager Harry Redknapp namen Lukaku achteraf op de korrel en plaatsten Kane op een ander niveau.

Lees ook: City loopt verder uit dankzij geniale De Bruyne, achtervolgers Chelsea en United gaan de boot in

Harry Kane en Romelu Lukaku zijn de laatste jaren vaste concurrenten in de topschutterstand. Dit jaar zit Kane weliswaar al aan 21 goals in de Premier League en Lukaku aan 11 goals. Over alle competities heen zit Kane aan 30 doelpunten en Lukaku aan 17. Op zich geen slechte cijfers voor de vaste spits van de Rode Duivels, maar hij kreeg in zijn debuutseizoen bij United al de nodige kritiek te slikken. Dit keer van Rio Ferdinand. Vooral als de vergelijking met Kane wordt gemaakt, moet Lukaku het ontgelden.

“Ik denk dat Kane toonde waarom hij de beste spits is in de Premier League en één van de beste in Europa, hij was een gesel voor de centrale verdedigers van United. Kane overpowerde zijn tegenstander fysiek en hij betrok zijn ploegmaats goed in het spel. Het contrast tussen hem en Lukaku was zo duidelijk, Kane speelde als een echte nummer negen vandaag”, vertelde Rio Ferdinand aan de Britse sportzender BT Sport.

Foto: Photo News

Ook Harry Redknapp, die de Spurs vier jaar coachte in het verleden, was vol lof over Kane en kritisch voor Lukaku. “Er is geen vergelijking tussen de twee, Kane speelt op een ander niveau dan Lukaku.”