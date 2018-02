Zeventiger krijgt straf met uitstel voor aanranden twee poetsvrouwen

Beringen - Een 75-jarige man uit Beringen is donderdag door de correctionele rechtbank van Hasselt tot een half jaar cel met uitstel veroordeeld wegens het aanranden van twee poetsvrouwen. De man bekende de seksuele inbreuken. Hij is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

Begin september 2017 stapte een poetsvrouw naar de politie om een klacht in te dienen wegens ongewenste aanrakingen. Op 31 augustus 2017 was een man bij wie ze poetste, handtastelijk geweest. Daarna had de dader de vrouw 500 euro aangeboden. Hij had ook zijn gulp geopend in haar bijzijn.

Op 19 oktober 2017 ging de man een tweede keer over de schreef tegenover een poetsvrouw. Hij zou haar gevraagd hebben of ze met zijn geslachtsdeel wilde spelen. Omdat ze een topje met een ietwat diep decolleté droeg, meende de zeventiger dat het “gepermitteerd was”.

“Als hij iets wil, dan pakt hij dat gewoon. Dat is zijn denkwijze. Er was sprake van dat hij feiten gepleegd zou hebben bij vijf tot zeven poetsvrouwen. Alleen deze twee dienden een klacht in. Hij minimaliseert de feiten. Hij zei dat hij immers niemand vermoord had”, aldus de openbare aanklager op het proces een maand geleden.

De man had nog een relatief gunstig verleden, zodat hij in aanmerking kwam voor uitstel van straf.