Preston North End stalt Marnick Vermijl bij derdeklasser Scunthorpe United

Marnick Vermijl wordt voor de rest het seizoen uitgeleend aan de Engelse derdeklasser Scunthorpe United. Dat maakte zijn club Preston North End, het nummer negen in het Championship, woensdagavond laat bekend.

In 2010 ruilde Vermijl zijn jeugdliefde Standard voor de jeugdelftallen van Manchester United. Twee jaar later maakte hij de overstap naar de hoofdmacht van de Red Devils, maar de rechtsachter kon er niet bevestigen.

In de zomer van 2013 werd de Perenaar voor een seizoen uitgeleend aan het Nederlandse NEC, waarvoor hij 34 wedstrijden speelde. De Belgische jeugdinternational keerde nadien terug naar Manchester, maar na een half seizoen bankzitten koos hij in de wintermercato van 2015 voor een definitieve overstap naar Sheffield Wednesday in het Championship.

In de zomer nadien streek hij neer bij reeksgenoot Preston North End. Sinds de start van het huidige seizoen was de 26-jarige Vermijl ook bij PNE op een zijspoor belandt, waardoor een uitleenbeurt zich aandrong. Bij Scunthorpe United in de League One komt hij landgenoot Funso Ojo tegen.