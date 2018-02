‘Werkloze’ Belg strijkt zes jaar lang uitkering op terwijl hij gouden zaken doet in Thailand

Zes jaar lang kreeg Philippe R. een werkloosheidsuitkering van ons land terwijl hij succesvol zaken deed in Thailand, het land waar hij al die tijd woonde. De 58-jarige man uit Waals-Brabant moet de ontvangen uitkering nu volledig terugbetalen en kreeg van rechter ook een boete van 3.600 euro opgelegd.

Philippe R. werd bij verstek veroordeeld door de correctionele rechtbank van Waals-Brabant. De 58-jarige expat moet voor 73.990 euro aan werkloosheidsuitkeringen terugbetalen aan de staat en kreeg daarbovenop nog een boete van 3.600 euro opgelegd.

R. stond tussen februari 2010 en mei 2016 in de Waals-Brabantse gemeente Lasne ingeschreven als “werkloze”. In die periode woonde en werkte R. echter in Thailand, waar hij met succes villa’s verkocht en verhuurde.

De arbeidsauditeur eiste dat R. de volledige som aan ontvangen uitkeringen zou terugbetalen en dat hij daarbovenop nog een boete voor zijn ‘profiteren’ moest krijgen ook. De correctionele rechtbank volgde die eis over de hele lijn.

Gesjoemel met ziekte-uitkering

Eerder dit jaar moest een 56-jarige vrouw uit Jabbeke zich al voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor jarenlang gesjoemel met haar ziekte-uitkering. B.L. ontving 99.429 euro, terwijl ze eigenlijk werkte als prostituee.

De feiten speelden zich af van begin 2012 tot 31 augustus 2017. De vrouw stak haar activiteiten in de erotische sector niet onder stoelen of banken, want ze maakte reclame via kranten en op de website Redlights. “Werken en een ziekte-uitkering gaan niet samen. Ze had aan de adviseur van het ziekenfonds moeten melden dat ze toch werkte”, aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.

Computerfoutje bij vakbond

Deze week raakte ook bekend dat de 42-jarige Diana Casto uit Genk 3.750 euro stempelgeld te veel kreeg door een foute computerberekening bij de vakbond. De vrouw moet het geld terugbetalen. “Nochtans ben ik drie keer bij het ACV gaan zeggen dat ik volgens mij te veel kreeg. Drie keer zeiden ze dat het niet zo was. Dan geloof je dat, en dan leef je daarnaar. Dus die 3.750 euro heb ik nu niet”, foetert Casto. LEES HIER HAAR VOLLEDIGE VERHAAL (+)