Anderlecht zocht een spits en kocht een flankaanvaller: wij gingen op zoek naar interessante goalgetters zonder contract

Een nieuwe topspits in huis halen. Dat was het grootste doel in januari voor Anderlecht. Uiteindelijk kwam paars-wit terecht bij Lazar Markovic, een flankaanvaller, terwijl de fel bekritiseerde Lukasz Teodorczyk bleef. Maar er is hoop: een vrije speler mag een club namelijk op eender welk moment in huis halen.

Anderlecht verdiende deze wintermercato zo’n 17 miljoen euro. Het kreeg 8 miljoen voor Sofiane Hanni, en bijna 4 miljoen voor Nicolae Stanciu. Ook Frank Acheampong, die nu definitief eigendom is van het Chinese TJ Teda, leverde de mooie som van 3,5 miljoen euro op. Daarnaast was er ook 1,5 miljoen voor Dodi Lukebakio en 0,5 miljoen voor Hamdi Harbaoui. De gehuurde Robert Beric werd zonder pardon weer richting Saint-Etienne gestuurd.

De regerende landskampioen had mede door de blessure van Henry Onyekuru dus nog maar één echte spits over: Teo. Silvere Ganvoula werd wel teruggehaald van bij KV Mechelen, maar het doel was om minstens één nieuwe goalgetter in huis te halen. De huur van Aleksandar Mitrovic viel echter in het water en dus moet Anderlecht het stellen met Lazar Markovic, een flankaanvaller aan de bank gekluisterd bij Liverpool, en spelmaker Ryota Marioka.

De Belgische wintermercato is sinds woensdag officieel gesloten maar dat wil niet zeggen dat er geen transfers meer kunnen plaatsvinden. Er zijn namelijk heel wat voetballers die momenteel zonder contract zitten en dus als vrije speler een contract kunnen tekenen bij hun club naar wens. En daar zitten ook een aantal interessante spitsen tussen.

Mirko Vucinic. Foto: Reporters / DPA

Mirko Vucinic

Hij is ondertussen 34 jaar en zit sinds juli zonder club, maar Mirko Vucinic is eigenlijk een vrij grote naam in Italië. De Montenegrijn, 46-voudig international met 17 doelpunten, speelde vijf seizoenen bij AS Roma en drie bij Juventus. Hij zorgde voor 96 goals en 49 assists in de Serie A, en speelde ook 37 Champions League-wedstrijden. Vucinic kroonde zich in 2015 nog tot topscorer bij Al-Jazira, zijn voorlopig laatste club, met 25 doelpunten.

Marouane Chamakh. Foto: IMAGEGLOBE

Marouane Chamakh

Net als Vucinic ondertussen 34 jaar en sinds januari 2017 zonder club, maar Marouane Chamakh speelde niet zo lang geleden wel voor Arsenal. De Franse Marokkaan maakte furore bij Bordeaux en verhuisde in 2010 naar de Gunners. Daar kon hij nooit echt doorbreken, ondanks zeven goals en vijf assists in zijn eerste seizoen. Chamakh speelde op huurbasis bij West Ham en werd dan verkocht aan Crystal Palace. Hij speelde het laatst voor Cardiff City.

Ruud Boymans.

Ruud Boymans

Met 38 doelpunten in 89 wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie kan Ruud Boymans niet zo’n slechte cijfers voorleggen. De 28-jarige spits speelde voor VVV, AZ, NEC, Willem II en Utrecht alvorens in 2016 naar Al-Shabab te trekken. Daar werd zijn contract vorige zomer echter ontbonden. Boymans won de Nederlandse beker met AZ en werd in 2014 verkozen tot speler van het seizoen in de Nederlandse tweedeklasse na het scoren van 27 doelpunten. Scoorde in zijn laatste seizoen voor Utrecht, na een enkelblessure, tien keer in amper vijftien wedstrijden.

Michiel Kramer. Foto: AFP

Michiel Kramer

Nog een Nederlandse goalgetter. Het contract van Michiel Kramer bij Feyenoord werd pas recent ontbonden, waardoor hij dus geen inloopperiode nodig zou hebben om zijn conditie weer op peil te krijgen. Kramer maakte het te bont in Rotterdam maar heeft wel 23 doelpunten in 71 wedstrijden op zijn teller staan voor Feyenoord. En 42 in totaal in de Eredivisie.

Valeri Bojinov.

Valeri Bojinov

Hij heeft in zijn carrière al veertien clubs versleten maar Valeri Bojinov is nog altijd maar 31. De Bulgaar stond ooit bekend als een groot talent en kreeg Fiorentina zover om 14 miljoen voor hem te betalen. Bojinov speelde even op huurbasis bij Juventus en begon dan aan een calvarietocht, met een passage bij Manchester City en Lausanne Sport als voorlopig laatste halte in oktober 2017. Hij is momenteel wel aan het testen bij de Kroatische kampioen NK Rijeka.

Youngest Serie A players to score 2 goals in the XXI century:



Pietro Pellegri 16 years & 6 months

Moise Kean 17 years & 11 months

Valeri Bojinov 17 years & 11 months pic.twitter.com/rEZ710vXIq — FootballTalentScout (@FTalentScout) 28 januari 2018

Andere vrije spitsen: Peter Utaka (34, ex-Westerlo), Carlton Cole (34, ex-Chelsea), Oleksandr Gladky (30, ex-Dinamo Kiev), Alessandro Diamanti (34, ex-Bologna), Kevin Oris (33, ex-Antwerp).

Indien Anderlecht, of een andere Belgische club, op zoek is naar spelers op andere posities kunnen ze altijd eens bellen met:

- Samir Nasri: 30 - linksbuiten - ex-Man City en Sevilla

- William Vainqueur: 29 - defensieve middenvelder - ex-Standard en Roma

- Bacary Sagna: 34 - rechtsback - ex-Man City en Arsenal

- Alex Song: 30 - defensieve middenvelder - ex-Barcelona

- Mathieu Flamini: 33 - defensieve middenvelder - ex-Arsenal)

- Steven Pienaar: 35 - linksbuiten - ex-Tottenham en Ajax