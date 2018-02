Skivakantie van Belgische vrienden loopt helemaal fout: man belandt drie dagen in coma

Een vijftiger uit België heeft in een Italiaans ziekenhuis drie dagen in coma gelegen na een uit de hand gelopen ruzie. Zijn medereiziger, een 27-jarige man, zit intussen vast in een Italiaanse cel voor poging tot doodslag. Zo melden verschillende Italiaanse media.

Drie Belgische toeristen gingen zaterdag na een stevige namiddag drinken terug naar hun appartement in het Italiaanse skigebied Wolkenstein. Maar daar is het om nog onduidelijke redenen tot een zware ruzie gekomen. Daarbij kwam een vijftiger zwaar ten val, waarna hij buiten bewustzijn raakte. De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij tot maandag in een coma heeft gelegen. Intussen is het slachtoffer opnieuw bij zijn positieven, maar heeft hij wel een oog - en neusfractuur en een grote wonde in de nek.

Toen de politie vlak na de vechtpartij ter plaatse kwam, zou de 27-jarige dader - een medereiziger van het slachtoffer - tot tweemaal toe geprobeerd hebben om weg te vluchten via het balkon. Daarbij zou hij zich ook heel agressief gedragen hebben tegenover de ordediensten: “Mocht ik een geweer bij me hebben, zou ik jullie neerschieten”, zou hij geroepen hebben. Volgens de politie was een ongepaste opmerking over diens vriendin de aanleiding van de zware ruzie.

Poging tot doodslag

Intussen zit de 27-jarige Belg al enkele dagen in een Italiaanse cel. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld naar poging tot doodslag en weerspannigheid tegenover de politie. Toen de man woensdag voor de rechter moest verschijnen, hield hij op advies van zijn advocaat Nicola Nettis de lippen stijf op elkaar.

Zijn advocaat ontkent alvast dat de wonde in de nek het gevolg is van de val. Nu het slachtoffer bovendien uit de coma is, kan er volgens Nettis geen sprake meer zijn van poging tot doodslag, maar enkel nog van een aanval.

De 27-jarige verdachte moet voorlopig nog in de cel blijven, omdat hij mogelijk zou kunnen wegvluchten of bewijsmateriaal vernietigen.