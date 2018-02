Club Brugge na pandoering op zoek naar eerherstel tegen Charleroi

Brussel - Na de 2-0 nederlaag bij AA Gent op de 24e speeldag en de 4-1 bolwassing op Sclessin in de Beker van België ontvangt Club Brugge zondag (18u) Charleroi op de 25e speeldag van de Jupiler Pro League. In het duel tussen de nummers een en twee in de stand hoopt blauw-zwart de twijfel in de rangen een halt toe te roepen. Verder hebben de Bruggelingen ook hun ijzersterke thuisreputatie hoog te houden, ze verloren dit seizoen nog geen punt in Jan Breydel.

Het team van Ivan Leko maakte woensdag geen al te beste beurt in de heenmatch van de halve finales om de Croky Cup. Dankzij een hattrick van Emond en een treffer van Edmilson stond de 4-0 nog voor het uur op het scorebord. Nieuwkomer Mitrovic zorgde in het slot uiteindelijk nog voor het doelpunt van de hoop.

Voor de terugmatch van volgende week donderdag wacht de Rouches in de competitie nog een uitduel tegen Lokeren (zaterdag om 18u). De troepen van Sá Pinto staan pas op de tiende plaats met 30 punten, op drie punten van het nummer zes STVV. In de strijd om een stek in Play-off I is een driepunter op Daknam dan ook noodzakelijk.

Vrijdag (20u30) trappen Antwerp en Waasland-Beveren de speeldag op gang. De ‘Great Old’ is knap vijfde met 37 punten, de Waaslanders staan op de achtste plaats met 30 punten.

Zaterdag (20u) ontvangt Eupen AA Gent, de nummer vier. De voorlaatste in de stand hoopt zijn voorsprong van twee punten op rode lantaarn KV Mechelen te vergroten. Dat wordt geen sinecure, aangezien de Buffalo’s vol vertrouwen zijn na hun 2-0 zege van afgelopen weekend tegen Club Brugge. Op hetzelfde moment speelt STVV gastheer voor KV Kortrijk, negende met 30 punten. Een halfuur na de aftrap van die wedstrijden gaat Racing Genk, als zevende virtueel niet in Play-off I, op bezoek bij Excel Moeskroen.

Anderlecht, dat in de woensdagnacht afgesloten wintermercato weinig slagkracht toonde, opent zondag de debatten. In het Constant Vanden Stockstadion komt het geplaagde KV Mechelen om 14u30 op bezoek. Paars-wit moest de voorbije twee speeldagen telkens tevreden zijn met een punt (2-2 thuis tegen Waasland-Beveren, 3-3 op Standard). Malinwa slikte zes nederlagen op een rij, zonder zelf te scoren.

Na de kraker tussen Club Brugge en Charleroi sluiten Zulte Waregem en KV Oostende vanaf 20u de speeldag af.