Herman Van Holsbeeck blikt terug op transfermarkt Anderlecht en dossiers als die van Hanni en Mitrovic

Anderlecht sloot de wintermercato 2018 af met een dubbel gevoel. Paars-wit verdiende wel wat centen door de verkoop van Sofiane Hanni en Nicolae Stanciu maar kon geen échte spits in huis halen. “Ik ben vooral tevreden dat het voorbij is”, reageert sportief manager Herman Van Holsbeeck bij Sporza en Stadion.

“Aleksandar Mitrovic stond hier gisteren in Neerpede, alleen is het dossier met Teodorczyk en de financiële afhandeling daarvan niet gelopen zoals ik dacht. Dan kan je maar één ding doen: Teo blijft en Mitrovic zit intussen bij Fulham”, aldus Van Holsbeeck bij Stadion.

Bij Sporza ging de sportief manager van Anderlecht daar nog op door. Teo zou zelf gezegd hebben dat hij blijft. “Ik denk dat het zo is. Teodorczyk beseft dat het beter moet. Deze club heeft hem al veel gegeven. Vorig jaar was hij een van de grondleggers van de titel. Vanaf vandaag moet hij proberen weer dat niveau te halen. In het voetbal, en zeker voor een spits, is het vaak voldoende om twee doelpunten te maken. Of de club blij is? Dat is voetbal. Als je de financiële situatie bekijkt, was dit de enige serieuze oplossing.”

In de plek van Mitrovic kwam Lazar Markovic. “De prioriteit was een spits, maar die valt dan weg. Van Onyekuru weten we niet of hij dit seizoen nog in actie komt. Sommigen zeggen van wel, anderen denken van niet. Daarom was Markovic een interessante mogelijkheid. We kennen de speler. We hebben er met de coach over gepraat. Het was een haalbare kaart en hij kan de ploeg creatief iets bijbrengen.”

Dendoncker en Hanni

Anderlecht weigerde een bod van West Ham op Dendoncker maar langer dan zes maanden blijft die niet meer. “We weten dat Leander Dendoncker normaal op het einde van het seizoen Anderlecht gaat verlaten. Bij een goed bod. Marc Coucke heeft geen impact gehad op de transfers bij Anderlecht, maar er is wel een financiële lijn die niet overschreden mag worden.”

“Dendoncker heeft het potentieel om ooit in een betere competitie te spelen, dat weet iedereen. Maar onderhandelen op deadline day was onbespreekbaar voor de club. Dat heb ik op een serene manier aan hem en zijn omgeving proberen uit te leggen”, aldus Van Holsbeeck.

Sofiane Hanni vertrok voor 8 miljoen naar Spartak Moskou. Een belofte is er om na te komen, zo blijkt. “Het is een feit dat Hanni al een hele tijd ongelukkig rondliep op Anderlecht. We hadden hem gezegd, als er een serieus bod is, beloven we dat we rond de tafel gaan zitten. Dat bod is er gekomen, meer dan een zelfs. Anderlecht probeert de lijnen die het heeft uitgestippeld te respecteren. We zagen waar hij heen kon en dat hij absoluut weg wilde, dus...”