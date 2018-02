Werknemer zwaargewond bij arbeidsongeval met vrachtwagen

Wetteren - Donderdagochtend is een man zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval op het industrieterrein in Kwartrecht bij het Oost-Vlaamse Wetteren. Dat gebeurde toen hij vast geraakte in een zogenaamde winch.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.40 uur. De werknemer van het industrieel verhuisbedrijf Schoonacker maakte een vrachtwagen klaar voor een opdracht toen hij om een nog onbekende reden vast geraakte in de winch. Dat is de lier om vrachten op de vrachtwagen te trekken. De brandweer kwam ter plaatse om de man te bevrijden, samen met de MUG om de eerste medische zorgen toe te dienen. Na goed een half uur kon de man bevrijd worden. Hij werd met zware verwondingen, voornamelijk aan de arm, overgebracht naar het UZ Gent.