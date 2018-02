Deze Belgen werden officieel doodverklaard, ook al werd hun lichaam nooit gevonden

Negen jaar nadat ze spoorloos verdween in Sint-Andries (Brugge), is Ann Cottry officieel “afwezig” verklaard door een rechter. Vroeger kon dat pas na 35 jaar, nu al na zeven jaar. De vrouw uit Brugge is overigens niet de enige Belg die de voorbije jaren “afwezig” verklaard moest worden. Een overzicht.