Transferdirecteur West Ham geschorst na verklaring dat “Afrikaanse spelers voor onrust zorgen”

West Ham United heeft zijn transferdirecteur Tony Henry geschorst na claims dat hij zou gezegd hebben dat de club geen Afrikaanse spelers meer zal aantrekken. Volgens de Britse tabloid Daily Mail verklaarde Henry dat Afrikaanse spelers “voor onrust zorgen” als ze niet worden opgesteld.

In een persbericht meldt West Ham dat de club geen enkele soort discriminatie duldt. Daarom handelden de Hammers naar eigen zeggen snel “gezien de ernst van deze beweringen”. Henry is dan ook geschorst in afwachting van “een volledig en grondig onderzoek”.

De Daily Mail bracht donderdag dat Henry in een e-mail van 27 januari gericht aan een clubverantwoordelijke en een makelaar het volgende heeft geschreven over een voetballer van Kameroense afkomst: “We willen geen Afrikanen meer en hij is niet goed genoeg”. Gecontacteerd door de tabloid stelde Henry dat West Ham het aantal Afrikaanse spelers wil beperken omdat ze “een slechte houding” hebben en “voor onrust zorgen” als ze niet worden opgesteld. Henry beweerde dat die politiek gesteund wordt door de clubleiding, maar benadrukte dat West Ham “helemaal niets heeft tegen het Afrikaanse ras”. De directeur weerlegde dat zijn uitspraken discriminatoir zijn, verwijzend naar Cheikhou Kouyaté (onder meer ex-Anderlecht) als “een fantastische speler voor ons”.

Henry trad in 2014 in dienst bij West Ham. Als voetballer speelde hij onder meer voor Manchester City, Bolton en Oldham. West Ham staat momenteel op de twaalfde plaats in de Premier League, slechts vier punten boven de degradatiezone.