Medialaan en De Persgroep Publishing worden één bedrijf: nog niets bekend over impact op personeel

Brussel - De Persgroep Publishing (DPP) en Medialaan smelten samen tot één mediabedrijf. Na de eerdere goedkeuring eind december 2017 door de Belgische Mededingingsautoriteit, is de transactie tot de overdracht van de Medialaan-aandelen van Roularta naar De Persgroep definitief afgerond. Dat meldt De Persgroep donderdagmiddag. Er is nog niet bekend wat de impact is op het personeel en of er ontslagen vallen.

Begin oktober 2017 kondigde Roularta aan dat het zijn belang van 50 procent in Medialaan zou verkopen aan De Persgroep, die zo de enige eigenaar wordt van Medialaan. Omgekeerd nam Roularta de aandelen van De Persgroep in Mediafin, uitgever van onder meer De Tijd en L’Echo, over. Medialaan is de moederholding van onder meer VTM, Q2, Caz, Vitaya, VTM KIDS, Q-Music en JOE. De Persgroep Publishing geeft onder meer Het Laatste Nieuws, De Morgen, Story, Humo en Dag Allemaal uit.

Nieuwe CEO, nieuwe naam

Peter Bossaert wordt de nieuwe CEO van de mediagroep, die later ook nog een nieuwe naam krijgt. Het eengemaakte bedrijf wordt strategisch aangestuurd door een executive team dat bestaat uit Bossaert, CFO Nathasja Van Bael, Chief Content Officer (CCO) Erwin Deckers, CMO Dirk Lodewyckx en managing director sales Ben Jansen. Rudy Bertels, COO van het moederbedrijf De Persgroep, zetelt ook in het executive team.

De gefuseerde onderneming, die ook een nieuwe naam krijgt, stelt 1.669 mensen te werk: momenteel zijn dat er 740 bij Medialaan en 929 bij DPP.

“Wat de impact is op het personeel zal pas later duidelijk worden”, zegt woordvoerster Sara Vercauteren donderdagmiddag aan de telefoon. “Vandaag hebben we bekendgemaakt dat het nieuwe executive team aan de slag gaat. Alle teamleden gaan de komende weken en maanden de structuur en organisatie van het nieuwe bedrijf uitwerken en uittekenen. Nog dit jaar moet het volledige nieuwe bedrijf, met een nieuwe naam, operationeel zijn.”

Hoeveel mensen er mogelijk afvloeien, of er diensten gaan samenwerken, wat er gebeurt met de verschillende redacties, zal pas duidelijk zijn nadat het executive team de nieuwe structuur heeft vastgelegd.