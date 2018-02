Zeg niet salesmanager, maar consultant: verkopers van innovatie

Hoe maak je potentiële klanten warm voor ‘nieuwe’ concepten als high-end 3D-visualisatie of virtual reality? Voor zijn salesafdeling kiest scale-up Nanopixel uit Roeselare bewust voor medewerkers die zowel strategisch meedenken met de klant als de technische mogelijkheden begrijpen. Vaak hebben ze geen typisch sales-profiel. Of hoe je als bachelor mechanica ook in de verkoop aan de slag kunt.

Na zijn opleiding communicatiemanagement, deels in Mechelen en Lyon, ging Jef Leysen (28) aan de slag als accountmanager bij een reclamebedrijf in Brussel. Nadien was Jef vijf jaar aan de slag bij Duval Guillaume. “Van een zuivere salesfunctie was toen niet echt sprake, want ik verkocht geen tastbaar product maar eerder een creatief concept. Het kwam erop aan om de klant te begrijpen en aan te voelen wat hij wilde vertellen in een reclamecampagne.”

Technologie als extra dimensie

De overstap naar Nanopixel in 2016 was volgens Jef een logisch vervolg in zijn carrière. De technologische component in het verhaal vormde namelijk een extra dimensie in zijn functie als salesmanager. Nanopixel zoekt, als specialist in 3D-visuals en virtual reality, naar een meerwaarde om de processen van de klanten, vastgoedbedrijven en aannemers, te verbeteren. “Vaak zijn ze niet op de hoogte van de opportuniteiten van bijvoorbeeld 3D-animatie”, weet Jef Leysen. “Residentiële projectontwikkelaars kunnen in real time een rendering inzetten bij de aankoop van een projectwoning of appartementen. Klanten kunnen een nieuwe woning virtueel configureren en beleven zonder dat er ook maar één baksteen gemetst is. Dat vergt van de sales de nodige creativiteit om een klant mee te nemen in dit verhaal.”

Tijdens zijn studietijd had Jef Leysen een bijbaan als autoverkoper via telemarketing. “Dat betrof pure sales op de korte termijn, een manier van verkopen waar ik mij minder comfortabel bij voel. Ik vind het veel aangenamer om met een klant mee na te denken hoe hij zijn business kan optimaliseren. Ik zie mezelf dan ook veel meer als een consultant dan als een salesmanager”, zo vertelt hij.

Loon primeert niet bij nieuwe functie

Ook zijn collega Jochen Van Lysebettens (41) was eerder actief bij Duval Guillaume vooraleer hij de switch maakte als business developer bij Nanopixel. Maar een evidente keuze was het zeker niet, want Jochen leverde in op zijn loon. “Bij een eerste gesprek proefde ik meteen de ambities van het bedrijf en de mogelijkheden die er lagen om mij te ontwikkelen en mee te groeien. Dat was de challenge om mij te engageren bij Nanopixel.” Jochen zette zijn schouders mee onder het project, een jaar keihard werken later kreeg hij een aangepast loon.

Als business developer krijgt Jochen te maken met bedrijven die willen innoveren in nieuwe technologieën. “Het zijn voortrekkers en pioniers die openstaan voor de ongekende opportuniteiten, dat aspect van de job ligt mij. Ik tracht mensen te overtuigen van de kracht van technologie.” Daarnaast is Jochen zeer te spreken over de variatie aan potentiële klanten. “Op één dag zit ik soms samen met een machinebouwer voor de landbouw, een farmabedrijf en een vastgoedmakelaar. Ze hebben uiteenlopende behoeftes, maar staan allemaal open voor innovatie. Samen met de andere afdelingen bij Nanopixel gaan we op zoek naar het future proof maken van een bedrijf.”

