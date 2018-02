Man (28) krijgt vijf jaar cel voor neersteken broer van SM-sekspartner

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een 28-jarige man schuldig bevonden aan poging tot doodslag. De man stak de 47-jarige broer van zijn sekspartner neer, nadat die hem ervan verdacht had zijn zus te hebben geslagen. Blijkbaar hadden de twee een SM-relatie, de vrouw nam de man in huis tot hij alles administratief had geregeld en op eigen benen kon staan. De man kreeg vijf jaar met uitstel en moet zich laten opnemen in een residentiële instelling.

De feiten deden zich voor in de Coxiestraat in Mechelen op 20 juni 2017. Het latere slachtoffer kwam zijn zus bezoeken en stelde vast dat zij verwondingen had aan het aangezicht. Daarom ging hij verhaal halen bij de beklaagde die boven lag te slapen. Nadat hij enkele rake klappen zou gekregen hebben, vluchtte die man naar beneden waar hij twee messen haalde en daarmee het slachtoffer in de buik stak.

Volgens de verdediging was dit een afweer voor bijkomende slagen, het parket meent dat hij wel degelijk de intentie had de man te verwonden. Het slachtoffer had gelukkig geen levensbedreigende letsels, maar wel enkele diepe snijwonden. Hij was vier maanden werkonbekwaam en verloor bijna een vinger door de messen te willen afweren.

Tegen mes gelopen

Volgens de verdediging was er een seksuele relatie tussen de beklaagde en de vrouw bij wie hij verbleef, maar was diens broer daar niet van op de hoogte. Hij werd gewekt toen het slachtoffer hem op het gezicht sloeg en ageerde dus als zelfverdediging. Hij nam de messen om de broer af te schrikken en weg te houden, de broer zou zelf tegen het mes zijn gelopen.

De man heeft psychiatrische problemen en kampt met een alcoholverslaving in combinatie met medicatie- en middelengebruik. De rechtbank wil nu dat hij zich laat opnemen en legt hem ook een verbod op alcoholmisbruik op. Hij mag dus nog drinken, maar mag niet dronken worden. De man moet de slachtoffers in totaal ook 9.100 euro schadevergoeding betalen, waarvan 2.500 euro aan de man die neergestoken werd.