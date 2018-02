Vincent Kompany: “Ik vecht elke dag voor BX Brussels”

Sinds vorig weekend staat hij opnieuw fit op het veld, maar tegelijk blijft Vincent Kompany (31) ook erg begaan met zijn sociale projecten. Vanmiddag, na een zware training met City, praatte de captain in Manchester uitgebreid over BX Brussels, de voetbalclub die zo veel mogelijk Brusselse kinderen aan democratische prijzen aan het voetballen wil krijgen.

“We zijn nu vijf jaar bezig en hebben al heel wat dingen gerealiseerd waar we trots op kunnen zijn”, vertelt Kompany. “Van honderd spelertjes in het eerste jaar tot 950 vandaag. Dat zijn honderden kinderen die we kansen hebben geboden die ze anders niet hadden gekregen. Dankzij ons partnerschap met Gillette kunnen ze straks reizen en trainen in Barcelona, wat een onvergetelijke ervaring voor hen zal zijn. Maar tegelijk zie ik het nog veel meer mogelijkheden die we nu niet kunnen inlossen. De vraag is groter dan het aanbod dat we kunnen bieden. Dat heeft alles te maken met de situatie in Brussel.”

Foto: Inge Kinnet

Kompany verwijst naar de realiteit van de negentien gemeenten in Brussel met wie BX Brussels moet onderhandelen om terreinen vast te krijgen. De club biedt een inschrijvingsgeld van 200 euro per jaar aan terwijl het gemiddelde in Brussel 350 tot 400 euro is. Dat Kompany zelf zijn schouders onder het project zet, is niet altijd een voordeel. Er is wel steun van enkele privé-partners, maar politieke subsidies zijn beperkt.

“Ik ben een kind van de Brusselse Noordwijk en wilde een signaal uitsturen”, zegt Kompany. “Ik had met mijn geld en tijd ook andere dingen kunnen doen. Als ik zelf een politicus was geweest zou ik de rode loper uitrollen voor zo’n project. Maar in België zijn de mensen sceptischer. Ik heb soms het gevoel dat hier meer wordt opgekeken naar iemand die zijn geld in een veilige haven parkeert en niets bijdraagt voor de gemeenschap dan andersom. Maar ik ben geen opgever. Het uiteindelijke doel is dat BX Brussels op eigen benen kan staan zonder mezelf.”