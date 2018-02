Het was de reis van hun leven, maar het werd uiteindelijk hun dood, terwijl er duizenden mensen op zaten te kijken

Duizenden mensen zaten naar de lucht te staren toen op 1 februari 2003 de Columbia na een ruimtereis van twee weken weer richting Aarde keerde. Het bleken de allerlaatste seconden van de Columbia te zijn, want het ruimteveer spatte uiteindelijk in de lucht uit elkaar, terwijl die duizenden mensen erop zaten te kijken.

Op 16 januari 2003 werd vanop de basis van het Kennedy Space Center van NASA bij Cape Canaveral (in de Amerikaanse staat Florida) de Columbia de ruimte in gelanceerd. Het schip was de eerste spaceshuttle van de vloot van NASA. De allereerste vlucht van het ruimtetuig werd in 1981 gemaakt. Daarna ging de Columbia maar liefst nog 27 keer de ruimte in. Maar bij lancering van de eerste vlucht van het jaar 2003, een wetenschappelijke missie, liep het fout. Al was dat op dat moment nog niet meteen duidelijk. De lancering leek goed te gaan, op het loskomen van een stukje isolatiemateriaal na. Ook tijdens de ruimtemissie van twee weken leken er niet echt grote problemen te zijn.

De zevenkoppige bemanning had al behoorlijk wat ervaring. Zo had gezagvoerder Rick Husband als luchtmachtpiloot 3.800 vlieguren op de teller staan. Een paar jaar eerder vloog hij ook al met ruimteveer Discovery. Onderzoekster Kalpana Chawla zat ook al eens aan boord van een shuttle, net als Michael Anderson. Onderzoeker David Brown werkte al sinds 1996 voor NASA. Voor Laurel Clark was het de eerste vlucht, net als voor piloot William McCool. Hij was al sinds 1996 deelnemer aan het astronautenprogramma van de NASA. Ilan Ramon had als luchtmachtpiloot ook al heel wat ervaring.

Dampkring

Geen van hen keerde levend terug op onze planeet. Op 1 februari 2003, vandaag exact 15 jaar geleden, verloor ruimtevaartorganisatie NASA namelijk het contact met de Columbia, zo’n 15 minuten voor die had moeten landen op het Kennedy Space Center in Florida. Omdat die landing er zat aan te komen, stonden veel Amerikanen dan ook buiten klaar met een verrekijker om te zien hoe het ruimtetuig weer de dampkring van de Aarde binnenvliegt. Maar net die terugkeer in de dampkring werd de Columbia fataal, zo bleek achteraf.

Op een hoogte van ongeveer 60 kilometer viel de Columbia in tientallen brokstukken uit elkaar, terwijl er vlammende strepen uit die vallende brokstukken kwamen . Voor het oog van duizenden mensen op de begane grond. Omdat dit op zo’n grote hoogte gebeurde, kwamen die brokstukken over een groot gebied op Aarde terecht. Zo werden er bijvoorbeeld in Texas gevonden.

De oorzaak van de ramp bleek al bij de lancering te liggen. Zo’n 80 seconden nadat de shuttle de lucht werd ingeschoten, raakte namelijk een stuk isolatieschuim van de externe brandstoftank los. De voorkant van de linkervleugel werd daardoor geraakt en ook het hitteschild raakte beschadigd. Uit onderzoek achteraf bleek dat de linkervleugel het uiteindelijk had begeven onder de extreme hitte die was ontstaan door de wrijving bij het binnendringen van de atmosfeer tijdens de terugkeer van de shuttle.

De Columbia kon daardoor niet meer bestuurd worden, waarna het ruimtetuig draaide en haaks op de bewegingsrichting aan een enorme snelheid verder vloog. De romp van het toestel kon de enorme druk die daardoor ontstond niet aan en de shuttle viel daarop helemaal uit elkaar.

Reddingsoperatie?

NASA zelf ging daarbij lang niet vrijuit. Uit het onderzoek bleek namelijk ook dat een aantal ingenieurs meerdere keren de mogelijke schade door het loskomen van het isolatieschuim meer in kaart hoopten te kunnen brengen. Daarvoor hadden ze bij het management van NASA aanvragen ingediend. Op die aanvragen was nooit ingegaan. Het management vond onder andere dat als er wel degelijk significante schade zou zijn, een eventuele redding van de bemanning en de shuttle zelf toch niet mogelijk was (omdat de Columbia dus al in de ruimte vloog). Achteraf oordeelde een commissie dat de bemanning van de Columbia wellicht door een riskante reddingsoperatie had kunnen gered worden.

Challenger

Het ongeluk met de Columbia was de eerste grote ramp in de geschiedenis van de Amerikaanse ruimtevaart sinds in 1986 de Challenger ontplofte een dikke minuut na de lancering. Ook toen kwamen alle 7 de bemanningsleden om het leven.

