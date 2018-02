Anderlecht doet met Markovic een gok, deze spelers gingen hem voor en bleken geen succes

Met Lazar Markovic strikt Anderlecht nog maar eens een voormalig toptalent, wiens carrière in het slop zit. In de voorbije jaren deed Anderlecht vaak gelijkaardige transfers. Zo huurde het de voorbije seizoenen onder meer Alexander Büttner, Filip Djuricic, Marko Marin en Demy De Zeeuw, telkens tijdens de wintermercato. Stuk voor stuk waren het beloftevolle spelers die bij topclubs hadden gespeeld, maar die helemaal op dool waren geraakt. Anderlecht beleefde helaas niet veel plezier aan hen. Enkel De Zeeuw presteerde net voldoende en zijn huur werd verlengd. De andere drie speelden amper een half seizoen bij paars-wit en hadden geen grote impact.

Demy De Zeeuw (januari 2013 tot juni 2014)

De Nederlandse voormalige international is inmiddels voetballer af. Demy De Zeeuw (34) hing zijn schoenen aan de haak in 2015. De middenvelder werd met veel bravoure binnengehaald in de winter van het seizoen 2012/2013. De Zeeuw had namelijk een indrukwekkend palmares, hij kende zijn hoogjaren bij AZ en daarna Ajax, met beide teams behaalde hij een landstitel. Ook speelde hij met Nederland op het EK van 2008 en het WK van 2010. Op dat WK incasseerde hij in de halve finale tegen Uruguay een stevige trap in het gezicht, met een zware blessure die hem de rest van zijn carrière zou achtervolgen.

Foto: BELGAIMAGE

In 2011 haalde Spartak Moskou De Zeeuw weg bij Ajax. Daar begon het minder te lopen voor De Zeeuw, hij had er geen vaste basisstek en na anderhalf seizoen werd hij uitgeleend aan Anderlecht. Toenmalig Anderlecht-coach John Van Der Brom was fier dat hij De Zeeuw kon binnenhalen. Hij kende een moeilijk begin en had veel conditionele achterstand. Hij kwam uiteindelijk wel nog veertien keer in actie voor Anderlecht, als bankzitter. Dat seizoen was nog goed voor twee goals en hij pakte wel de titel.

Ondanks zijn bankzitterstatuut mocht de Nederlander toch blijven en werd zijn huur verlengd met een extra seizoen. Het seizoen daarna kon De Zeeuw weer zijn stempel niet drukken en had hij last van blessures. Hij liet zich nog opmerken in de Champions League met een goal tegen PSG, maar op het einde van dat seizoen mocht De Zeeuw beschikken. Hij speelde nog 1 jaar voor NAC Breda.

Marko Marin (januari 2015 tot juni 2015)

De nu 28-jarige Duitse flankspeler brak door bij zijn jeugdclub Borussia Mönchengladbach. Hij debuteerde als een komeet en maakte er in drie seizoenen 12 goals en mocht ook 28 assists op zijn naam zetten. Daarna werd hij verkocht aan Werder Bremen, waar hij in drie seizoenen goed was voor 13 goals en maar liefst 35 assists. Door zijn goede prestaties werd hij in die periode ook Duits international.

Foto: BELGA

Het was duidelijk dat Marin een groot talent was en Chelsea haalde hem naar de Premier League. Daar kon hij zijn stempel niet drukken en na één seizoen werd hij lid van het huurlingenlegioen van Chelsea. Hij werd achtereenvolgens uitgeleend aan Sevilla, Fiorentina en Anderlecht. Mede door zijn blessuregevoeligheid kon hij zich nog moeilijk ergens doorzetten.

Hij arriveerde bij Anderlecht in januari 2015 en het bestuur was trots dat ze een Duits international konden binnenhalen. Marin raakte helaas al snel geblesseerd en kwam maar acht keer in actie voor paars-wit. Na een half seizoen keerde hij terug naar Chelsea. De Blues leende hem nog uit aan Trabzonspor en verkochten hem in 2016 aan Olympiakos, waar hij nu behoorlijk presteert.

Filip Djuricic (januari 2016 tot juni 2016)

De 26-jarige Servische aanvallende middenvelder kwam als 17-jarig talent aan bij de Nederlandse subtopper Heerenveen in 2009. Hij speelde er zich in de kijker en werd één van de smaakmakers van de Eredivisie. In vier seizoenen was hij goed voor 26 goals en 28 assists. Benfica kocht het talent in 2013 voor 8 miljoen euro weg bij de Nederlandse club. Djuricic kon zich echter niet doorzetten bij de club uit Lissabon en na één seizoen werd hij uitgeleend aan Bundesliga-club Mainz 05.

Foto: Photo News

Het werd het begin van een zwerftocht door Europa. Na mislukte passages bij Mainz en Southampton kwam Djuricic in de winter van 2016 terecht bij Anderlecht. Het publiek genoot wel van de sierlijke voetballer, die helemaal in het DNA van paars-wit paste. Qua rendement viel het helaas tegen, in twintig wedstrijden was uiteindelijk goed voor 1 goal en 4 assists. Anderlecht overwoog Djuricic toch te houden maar de vraagprijs van Benfica was te hoog en dus keerde hij terug naar Lissabon. Hij werd uitgeleend aan Sampdoria dat hem uiteindelijk ook transfervrij kon overnemen. Bij Sampdoria kwam hij amper aan spelen toe en hij werd deze wintermercato aan staartploeg Benevento uitgeleend.

Alexander Büttner (januari 2016 tot juni 2016)

De 28-jarige Nederlandse linksback brak als jong talent door bij Vitesse Arnhem. In totaal speelde hij vijf seizoen voor Nederlandse traditieclub en was hij er goed voor tien goals en tien assists. De vinnige flankverdediger met de goede traptechniek werd opgemerkt door Manchester United en in 2012 nam de Engelse topclub hem over voor 5 miljoen euro. Hij speelde er twee seizoenen maar kon zijn stempel niet drukken. Büttner was vooral bankzitter bij United en kreeg amper kansen in de Premier League, vooral in de bekercompetities en de Champions League kwam hij in actie. In 28 wedstrijden bij de Red Devils was hij goed voor 2 goals en 3 assists.

Foto: Photo News

Na twee seizoenen United werd de Nederlander verkocht aan Dinamo Moskou. Daar kon hij zich ook niet helemaal doorzetten en na anderhalf seizoen in de Russische hoofdstad werd de linksback uitgeleend aan Anderlecht. Bij Anderlecht moest hij de langdurige blessure van Ivan Obradovic opvangen. Hij kwam zestien keer in actie bij de Brusselaars en liet zich opmerken met een goal en drie assists. Op zich geen slechte cijfers voor een verdediger, maar hij presteerde net iets te pover en in de zomer mocht hij terug naar Moskou. Daar werd zijn contract vorig jaar ontbonden en inmiddels speelt de Nederlander terug bij jeugdliefde Vitesse.

