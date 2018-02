Wie zag Brigitte François?

Op vraag van het parket van Bergen, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht :

Op dinsdag 30 januari 2018 werd de 56-jarige Brigitte FRANCOIS voor het laatst gezien aan haar woning gelegen in de rue Gillard in Frameries. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Mevrouw Francois verplaatst zich met een grijze Citroën C2 (2007) met nummerplaat 624-BCP. De vrouw is 1m61 lang en normaal gebouwd. Ze heeft donkerbruin haar en bruine ogen. Ze draagt soms een bril. Het is niet geweten wat de vrouw droeg op de dag van haar verdwijning. Hebt u Brigitte FRANCOIS of haar wagen nog gezien of weet u waar ze zich bevindt, neem dan contact met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu Of het bericht nalezen op www.politie.be .