Bouwvakkers vertellen rechter dat ze dronken waren toen ze collega wurgden

Tongeren -

In Tongeren is donderdag de rechtszaak begonnen tegen twee Poolse bouwvakkers die betrokken waren bij een vechtpartij met dodelijke afloop met een landgenoot. Voor de rechtszaak zijn drie dagen uitgetrokken. Enkel Gach P., die kort na de feiten werd gearresteerd, was present in Tongeren. Zijn collega liet verstek gaan. Tijdens de eerste zittingsdag kwam de lijkschouwer in het dossier aan het woord.