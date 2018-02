Installateurs hebben hele kluif aan slimme thermostaten

Een groeiend aandeel van de bevolking neemt een slimme thermostaat in huis. En dat aantal zal alleen maar stijgen. “Tijdens de piekmomenten in 2016 plaatsten we tot 250 slimme thermostaten per dag. Ook dit jaar verwachten we een sterke stijging ten opzichte van vorige winter”, aldus Geert Van Baelen, Smooth Operations Officer bij Janssens Field Services (JFS). Het Antwerpse bedrijf gaat hiervoor de komende maanden zestig extra mensen aanwerven.

Vorige maand nog sleepte JFS het contract voor de levering en plaatsing van de slimme thermostaten van essent.be in de wacht. Ook voor de energieleveranciers Engie en Eni plaatst het bedrijf slimme thermostaten. JFS zorgt binnen de eigen JFS Academy zelf voor de opleiding van de installateurs.

Tom Devogelaere (29) uit Meerhout begon een drietal jaar geleden bij JFS als installateur van slimme thermostaten. Intussen is hij doorgegroeid tot coach en opleider en stuurt hij een ploeg van zestig installateurs voor slimme thermostaten aan. “Ik werkte vroeger in de HVAC-sector en deed onderhoud in gebouwen over heel België. Maar door een faillissement kwam ik op straat te staan. Ik kon meteen aan de slag bij JFS waar ze nog techniekers voor telecom zochten. Toen ik later verhuisde, was dat geen probleem. Gezien JFS in heel België actief is, kon ik zonder problemen aan de slag blijven. Dat vond ik toen heel erg fijn”, vertelt de Smart Thermo Team-coach.

Een drietal jaar geleden maakte hij dan de switch van telecom naar slimme thermostaten. “Het was toen iets totaal nieuw. Toen het project werd opgestart, kreeg ik de vraag of ik hier mee deel wilde van uitmaken. Ik kende wel iets van verwarmingsketels vanwege mijn vroegere werkervaring, maar niets van slimme thermostaten. Niemand had er toen ervaring mee. We moesten dus alles zelf uitzoeken. Dat we nu die ervaring kunnen delen en doorgeven, geeft veel voldoening”, vertelt Tom.

“Het is boeiende materie voor iedereen die wil (bij)leren”, meent hij. “Het zijn zaken die je niet van op school mee krijgt. Enige kennis van elektriciteit is een pluspunt, al is voorkennis niet zozeer een vereiste, maar vooral de wil en goesting om te leren. Ik heb bijvoorbeeld ook al mensen opgeleid die uit een niet-technische richting kwamen en die nu tot de beste techniekers behoren.”

Verdubbeling

De ploeg van zestig techniekers voor slimme thermostaten die intussen bij JFS aan de slag is, wordt de komende maanden als het ware verdubbeld. Na een opleiding van een aantal weken worden de nieuwelingen dan uitgestuurd naar de klanten van de energieleveranciers om hen te helpen bij de installatie van de slimme thermostaten. “Eerst krijgen zij vijf dagen pure theorie, waarbij niet alleen de basis elektriciteit maar ook alle types van slimme thermostaten onder de loep worden genomen. Daarna gaan ze drie tot vier weken samen met een andere installateur op pad om ervaring op te doen. Dat is een groot voordeel dat er vroeger niet was. Toen wij begonnen was die ervaring er nog niet en moesten we alles zelf uitzoeken”, zegt de coach.

“We geven zowel opleiding wat slimme thermostaten als verwarmingsketels betreft. Want er bestaan niet minder dan 6.000 verschillende types van ketels. Daarvan hebben we een database opgesteld waarop altijd kan worden teruggevallen”, geeft hij aan.

