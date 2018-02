Drie jaar celstraf voor wie Auschwitz een “Pools” concentratiekamp noemt

Uit verschillende hoeken komt kritiek op de nieuwe Poolse wet die het spreken over “Poolse vernietigingskampen” strafbaar maakt. Dit stelt Polen in staat om misdaden tegen Joden van zijn burgers in de doofpot te steken, menen critici. De wet moet nog door president Andrzej Duda ondertekend worden.

Volgens de nieuwe wet kan wie praat over “Poolse vernietigingskampen” (in plaats van Duitse of nazikampen) een celstraf tot drie jaar of een boete krijgen. Doel van de wet is het imago van het land op te poetsen.

De Israëlische minister voor de Geheime Diensten verklaarde donderdag dat Polen zo “zijn verantwoordelijkheden ontloopt en zijn aandeel in de Holocaust ontkent”. Hij riep premier Benjamin Netanyahu op om de Poolse ambassadeur op het matje te roepen. Netanyahu verklaarde vorige week al, actie te zullen ondernemen.

Beter naam in buitenland

Met de verstrenging van de strafwet wilde de regering de naam van Polen en zijn burgers in het buitenland beter beschermen. Door de Duitse vernietigingskampen Pools te noemen, worden de Polen namelijk steeds opnieuw mee verantwoordelijk gesteld voor Duitse misdaden, luidt het.

Tegenstanders van de nieuwe wet menen dan weer dat ze niet nauwkeurig genoeg is geformuleerd, waardoor misdaden door Polen tegen Joden kunnen ontkend worden, zelfs al zijn die bewezen.

Foto: BELGAIMAGE

Yad Vashem, het officiële Holocaust-herdenkingsmonument, meent dat de wet “een vrije en open discussie over de rol van Polen bij de vervolging van de Joden in gevaar brengt”.

Ook de Verenigde Staten uitten al hun “ongerustheid”. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken wijst op mogelijke “repercussies”, voor de “strategische belangen en betrekkingen van Polen, ook met de VS en Israël”. En ook de Oekraïense president Petro Porosjenko spreekt van een “absoluut vooringenomen en categoriek onaanvaardbare” wet.

“De auteurs van het wetsvoorstel hebben de laster (van het spreken over Poolse vernietigingskampen) zelf gepromoot, zoals niemand dat ooit eerder deed”, schreef ook Europees president Donald Tusk, zelf een Pool, op zijn persoonlijk Twitteraccount.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans verklaarde dan weer dat Europeanen hun geschiedenis moeten kennen om te kunnen leren uit hun fouten. “Alle landen die bezet waren door de Nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden veel helden die verzet boden en vochten tegen de bezetting, maar helaas waren er in al die landen ook altijd mensen die bereid waren om te collaboreren, om de verschrikkelijke agenda van de Nazi’s uit te voeren”, zei hij..