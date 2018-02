MeToo breidt zich uit naar kunst: schilderij uit tentoonstelling gehaald

Een kunstgalerij in Manchester heeft een schilderij uit de 19e eeuw uit haar tentoonstellingsruimte gehaald omdat het werk geen goede voorstelling van “de vrouw” geeft. Aldus viel het doek voor ‘Hylas and the Nymphs’ (1896) van de Engelse kunstschilder John William Waterhouse. Het schilderij toont een scène uit de antieke mythologie, waarbij een jonge man door verscheidene naakte nimfen in de vijver des doods wordt gelokt. Curator (curatrice) Clare Gannaway van de Manchester Art Gallery wil met haar daad een debat uitlokken over hoe zulke kunstwerken in de huidige tijd ge- en vertoond moeten worden. Van enige censuur is geen sprake, meldde zij in een communiqué.