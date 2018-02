Nog niet overal is de transfermarkt afgesloten: De Russen en Chinezen kunnen het geld nog bovenhalen

De transfermarkt in het voetbal sluit ieder jaar traditioneel middernacht op 31 januari. Althans in een deel van de wereld, in sommige landen blijft de mercato iets langer duren of moet ze zelfs nog beginnen. Zo is bijvoorbeeld de Russische transfermarkt nog open tot 24 februari en de Chinese tot 28 februari. Dat houdt in dat een Belgische ploeg na sluiten van de Belgische transfermarkt nog een speler aan een Russische ploeg zou kunnen verkopen. De omgekeerde beweging is niet mogelijk. Een overzicht van de belangrijkste competities waar de transfermarkt nog open is of nog moet openen.