Discussie over Stalin loopt uit de hand: journalisten gaan met elkaar op de vuist tijdens radio-uitzending

Een debat over de voormalige Sovjetdictator Jozef Stalin heeft dinsdag tot flink wat commotie geleid bij een lokale radiozender. Toen twee Russische journalisten in een verhitte discussie verzeild raakten over de overwinning van de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog, lieten ze het niet na om persoonlijke verwijten naar elkaars hoofd te slingeren. Kort daarna volgde een vuistgevecht dat rechtstreeks via de radio en een livestream op YouTube te volgen was.

De heisa ontstond in de nasleep van ‘The Death of Stalin’, een controversiële satirische film over de voormalige dictator. Die werd een week eerder door het ministerie van Cultuur uit de bioscoopzalen gehaald omdat de film het Russische Sovjetverleden in het belachelijke zou trekken. Het leidde tot een heleboel discussies bij lokale media, waaronder die tussen journalisten Nikolai Svanidze en Maxim Shevchenko.

“Schurk”

Het was een meningsverschil rond de overwinning van de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog die hun potjes deed overkoken. Beide heren raakten het maar niet eens over de rol van Stalin gedurende de oorlog. Svanidze had maar weinig positieve woorden voor de dictator, terwijl Shevchenko hem te allen tijde bleef verdedigen.

Op het einde van de radioshow ging het niveau in dalende lijn. Plots kwamen ook persoonlijke aanvallen ter sprake. “Je spuwt op de graven van de soldaten die nabij Moskou zijn gestorven”, sneerde Shevchenko, waarop Svanidze hem meteen beschuldigde een “schurk” te zijn. “Ik zou op je gezicht slaan als je dichterbij kwam”, liet hij nog weten, waarna de mannen de daad bij het woord voegden.

Geen excuses

Voor de ogen van een heleboel kijkers op YouTube gingen ze even met elkaar op de vuist, maar enkele medewerkers van de radiozender konden de heethoofden al snel uit elkaar halen om erger te voorkomen. Volgens het Kremlin is het gevecht tussen de twee journalisten een goed voorbeeld waarom het ministerie van Cultuur de film uit de zalen heeft gehaald. "Als zij niet eens hun emoties onder controle kunnen houden, hoe zou dat dan zijn bij de rest van de bevolking?”, stelde woordvoerder Dmitry Peskov.

Voorlopig weigerde Svanidze om zijn excuses aan te bieden aan Shevchenko, maar hij laat wel weten dat de vechtpartij een eenmalig gebeuren was. “We zijn geen kleine kinderen”, vertelde de man aan radiostation Govorit Moskva. “Voor één keer konden we onze emoties niet meer de baas, maar dat wil niet zeggen dat we elke keer op de vuist zullen gaan wanneer we elkaar tegenkomen.”